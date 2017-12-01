Дума Кизела приняла решение о создании городского округа
В среду, 29 ноября городская дума Кизела единогласно приняла решение о реорганизации в городской округ.
В среду, 29 ноября городская дума Кизела единогласно приняла решение о реорганизации в городской округ.
Об этом «Ъ» рассказали сразу несколько депутатов краевого парламента, работающих в территориях Кизеловского угольного бассейна.
«Сейчас важно сформировать нормальные, компетентные и работоспособные команды, которые займутся объединением. В эффективности этого процесса мы вместе с жителями уже убедились на примере Губахи», — отмечает депутат заксобрания Армен Гарслян.
Ранее стало известно об объединении в городской округ на базе Гремячинска. По словам Армена Гарслян соответствующий проект будет внесен в земское собрание Гремячинского района к концу декабря.