Дума Кизела приняла решение о создании городского округа

Об этом «Ъ» рассказали сразу несколько депутатов краевого парламента, работающих в территориях Кизеловского угольного бассейна.

«Сейчас важно сформировать нормальные, компетентные и работоспособные команды, которые займутся объединением. В эффективности этого процесса мы вместе с жителями уже убедились на примере Губахи», — отмечает депутат заксобрания Армен Гарслян.