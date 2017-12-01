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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов встретился с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от Башкортостана

УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава республики Рустэм Хамитов встретился с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы России от Башкортостана. Во встрече принял участие Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, участия региона в федеральных программах, направленных на развитие здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы, дорожного строительства.

Рустэм Хамитов отметил, что для перспективного развития республике нужны ресурсы, инвестиции, в том числе софинансирование крупных проектов из федерального бюджета.

Говоря о задачах на ближайшую перспективу, Глава республики обозначил необходимость строительства новых мостов в Уфе, расселения ветхого и аварийного жилья.

Ещё одной темой обсуждения стала подготовка к 100-летию образования Республики Башкортостан.

— Всё, что запланировано к юбилею республики, будет выполнено, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Мероприятия по случаю юбилея проведём и в Москве.

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