Рустэм Хамитов встретился с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от Башкортостана

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, участия региона в федеральных программах, направленных на развитие здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы, дорожного строительства.

Рустэм Хамитов отметил, что для перспективного развития республике нужны ресурсы, инвестиции, в том числе софинансирование крупных проектов из федерального бюджета.

Говоря о задачах на ближайшую перспективу, Глава республики обозначил необходимость строительства новых мостов в Уфе, расселения ветхого и аварийного жилья.

Ещё одной темой обсуждения стала подготовка к 100-летию образования Республики Башкортостан.