Премьер-министр Абдулла Арипов встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Абдулла Арипов отметил, что Китай является важным партнером Узбекистана по сотрудничеству. По его словам, Узбекистан готов совместно с Китаем прилагать усилия для укрепления взаимодействия в области развития транспортных объектов и гидроэнергетики, чтобы содействовать всестороннему продвижению межгосударственных отношений и сотрудничества. Узбекистан высоко оценивает активную роль Китая в развитии ШОС и желает укреплять взаимодействие между двумя странами в рамках организации.

Ли Кецян в свою очередь заявил, что Китай и Узбекистан являются дружественными соседями, которые в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Он напомнил, что в мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с прибывшим в КНР с визитом Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух государств договорились углублять отношения всестороннего стратегического партнерства. По словам Ли Кэцяна, сотрудничество между Китаем и Узбекистаном характеризуется огромной взаимодополняемостью, поэтому стороны должны усилить состыковку стратегий развития, содействовать последовательной реализации совместных проектов в области взаимосвязанности и производственных мощностей, а также создать благоприятные условия для укрепления взаимодействия между предприятиями двух стран, чтобы китайско-узбекская дружба и сотрудничество в различных областях непрерывно приносили существенные результаты. В то же время Ли Кэцян добавил, что китайская сторона желает в дальнейшем укреплять контакты и координацию с Узбекистаном в рамках ШОС.