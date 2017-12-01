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10:18 (мск), источник: UzReport.news

Премьер-министр Абдулла Арипов встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Встреча проходила на полях 16-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: UzReport.news

В четверг вечером в Сочи Премьер министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Встреча проходила на полях 16-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Абдулла Арипов отметил, что Китай является важным партнером Узбекистана по сотрудничеству. По его словам, Узбекистан готов совместно с Китаем прилагать усилия для укрепления взаимодействия в области развития транспортных объектов и гидроэнергетики, чтобы содействовать всестороннему продвижению межгосударственных отношений и сотрудничества. Узбекистан высоко оценивает активную роль Китая в развитии ШОС и желает укреплять взаимодействие между двумя странами в рамках организации.

Ли Кецян в свою очередь заявил, что Китай и Узбекистан являются дружественными соседями, которые в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Он напомнил, что в мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с прибывшим в КНР с визитом Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух государств договорились углублять отношения всестороннего стратегического партнерства. По словам Ли Кэцяна, сотрудничество между Китаем и Узбекистаном характеризуется огромной взаимодополняемостью, поэтому стороны должны усилить состыковку стратегий развития, содействовать последовательной реализации совместных проектов в области взаимосвязанности и производственных мощностей, а также создать благоприятные условия для укрепления взаимодействия между предприятиями двух стран, чтобы китайско-узбекская дружба и сотрудничество в различных областях непрерывно приносили существенные результаты. В то же время Ли Кэцян добавил, что китайская сторона желает в дальнейшем укреплять контакты и координацию с Узбекистаном в рамках ШОС.

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