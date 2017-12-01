Глава Крыма предупредил о срыве строительства дороги к мосту через Керченский пролив

Строительство моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с материковой частью России, началось в феврале 2016 года. На мосту, длина которого составит 19 километров, будет организовано как автомобильное, так и железнодорожное движение. Движение машин по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а поездов на год позже. Контракт на строительство моста стоимостью более 228 миллиардов рублей получил «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Эта же компания построит и железнодорожную ветку к новому мосту со стороны Крыма. Стоимость контракта оценивается в 17 миллиардов рублей. Автомобильный подъезд к мосту со стороны Керчи должна построить компания ВАД. Длина дороги составит 8,6 километра. Стоимость работ — 7,1 миллиарда рублей. Проектом обеспечения транспортной безопасности дороги к Крымскому мосту, о котором говорится в письме Аксенова, занимается Управление ведомственной охраны Минтранса России. Стоимость работ по этому контракту, пишет РБК, 2,07 миллиарда рублей. Мост в Крым Установка арки Крымского моста. Видео «Пружинит мост из бетона и стали»: лучшие песни и стихи про мост в Крым по мнению Басты, Валерии и Олега Газманова.