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11:47 (мск), источник: Meduza

Глава Крыма предупредил о срыве строительства дороги к мосту через Керченский пролив

Сроки строительства автомобильной дороги к Крымскому мосту со стороны Керчи могут быть сорваны. Об этом, как стало известно РБК, говорится в письме, направленном главой Крыма Сергеем Аксеновым вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру транспорта Максиму Соколову.

Источник: AP 2017

В письме, с копией которого удалось ознакомиться изданию, Аксенов указывает, что заключение госэкспертизы на проект обеспечения транспортной безопасности дороги не было получено в установленный графиком срок.

Невыполнение работ по обеспечению безопасности дороги, пишет Аксенов, может привести к срыву сроков выполнения работ на «сопряженных с объектом участках».

В Минтрансе РБК заявили, что «мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок».

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака в свою очередь сообщил, что в правительстве не располагают сведениями по отставанию от сроков ни по одному из этапов строительства мостового перехода через Керченский пролив.

Комментировать непосредственно письмо Аксенова Минтранс и представитель вице-премьера отказались.

Строительство моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с материковой частью России, началось в феврале 2016 года. На мосту, длина которого составит 19 километров, будет организовано как автомобильное, так и железнодорожное движение. Движение машин по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а поездов на год позже. Контракт на строительство моста стоимостью более 228 миллиардов рублей получил «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Эта же компания построит и железнодорожную ветку к новому мосту со стороны Крыма. Стоимость контракта оценивается в 17 миллиардов рублей. Автомобильный подъезд к мосту со стороны Керчи должна построить компания ВАД. Длина дороги составит 8,6 километра. Стоимость работ — 7,1 миллиарда рублей. Проектом обеспечения транспортной безопасности дороги к Крымскому мосту, о котором говорится в письме Аксенова, занимается Управление ведомственной охраны Минтранса России. Стоимость работ по этому контракту, пишет РБК, 2,07 миллиарда рублей. Мост в Крым Установка арки Крымского моста. Видео «Пружинит мост из бетона и стали»: лучшие песни и стихи про мост в Крым по мнению Басты, Валерии и Олега Газманова.

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