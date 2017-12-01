Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
На месте исчезновения «Сан-Хуан» новая загадка
СМИ: Мария Куликова рассказала о новом избраннике
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:47 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко направит в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП

1 декабря, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал направить в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в Беларуси с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам Президента, он много думал, в каком направлении странам необходимо дальше развивать отношения.

«Сегодня у вас ситуация улучшилась еще и потому, что вы наладили блестящие отношения со своими соседями, особенно с Узбекистаном. Уже нет тех проблем, которые когда-то были, особенно по транзиту. По крайней мере, они снимаются», — отметил он.

Читайте также
Лукашенко: мы с Китаем — железные братья!

«И мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика», — подчеркнул белорусский лидер. «Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить», — заявил Президент. Он считает, что две страны могли бы совместно работать на рынке Афганистана, в том числе создавать там производства.

Что касается политики и дипломатии, глава государства констатировал, что у сторон в этой сфере наиболее близкие позиции. «Мы всегда договаривались. Ваш один звонок, рекомендация, просьба — мы всегда исполняли. Если я вас попрошу, вы всегда до мелочей щепетильны и пунктуальны. Дай бог, чтобы у нас такие отношения складывались со всеми», — отметил он.

Александр Лукашенко высказал мнение, что экономика Таджикистана уже начала восстанавливаться после кризиса, который ощутила на себе и Беларусь. Он также высказал пожелание, чтобы Эмомали Рахмон подробнее рассказал об опыте своей страны по переходу с углеводородов на местное топливо и чистую энергию. «Хотел бы услышать, как это вам удалось», — сказал он.

Глава государства отметил, что еще с советских времен у него сложились хорошие впечатления о Таджикистане и его столице Душанбе, и такое отношение только укрепилось после того, как он посещал эту страну уже в качестве Президента. «Мы давние друзья с вами. Я очень люблю Таджикистан. Я был у вас на родине, видел ваше сельское хозяйство, ваше производство, алюминиевый мощный комбинат, — сказал Александр Лукашенко. — Я люблю ваши горы, бывал там вместе с вами, видел эти реки. И хоть у вас сейчас, как вы сказали, маловодье и не хватает дождей, тем не менее это прекрасные красивые горные речки. Я в мире везде уже побывал, но такой красоты не видел. Я искренне хотел бы, чтобы наши с вами отношения — таджикского и белорусского народов — были точно такими красивыми».

В Таджикистане действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ», «Амкодор», «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш».

Основным двусторонним проектом является создание ОАО «МТЗ» и ОАО «Бобруйскагромаш» на базе дилера АОЗТ «Агротехсервис» в городе Гиссар сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Номенклатура техники для совместной сборки включает тракторы «Беларус-82.1», прицепы и полуприцепы самосвальные. В перспективе планируется выпускать более 10 моделей сельскохозяйственной и специальной техники. Производство запущено в ноябре 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Украинская певица Джамала ждет ребенка
Иранка сделала 50 операций ради сходства с Анджелиной Джоли - фото
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь