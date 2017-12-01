Лукашенко направит в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП

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По словам Президента, он много думал, в каком направлении странам необходимо дальше развивать отношения.

«Сегодня у вас ситуация улучшилась еще и потому, что вы наладили блестящие отношения со своими соседями, особенно с Узбекистаном. Уже нет тех проблем, которые когда-то были, особенно по транзиту. По крайней мере, они снимаются», — отметил он.

«И мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика», — подчеркнул белорусский лидер. «Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить», — заявил Президент. Он считает, что две страны могли бы совместно работать на рынке Афганистана, в том числе создавать там производства.

Что касается политики и дипломатии, глава государства констатировал, что у сторон в этой сфере наиболее близкие позиции. «Мы всегда договаривались. Ваш один звонок, рекомендация, просьба — мы всегда исполняли. Если я вас попрошу, вы всегда до мелочей щепетильны и пунктуальны. Дай бог, чтобы у нас такие отношения складывались со всеми», — отметил он.

Александр Лукашенко высказал мнение, что экономика Таджикистана уже начала восстанавливаться после кризиса, который ощутила на себе и Беларусь. Он также высказал пожелание, чтобы Эмомали Рахмон подробнее рассказал об опыте своей страны по переходу с углеводородов на местное топливо и чистую энергию. «Хотел бы услышать, как это вам удалось», — сказал он.

Глава государства отметил, что еще с советских времен у него сложились хорошие впечатления о Таджикистане и его столице Душанбе, и такое отношение только укрепилось после того, как он посещал эту страну уже в качестве Президента. «Мы давние друзья с вами. Я очень люблю Таджикистан. Я был у вас на родине, видел ваше сельское хозяйство, ваше производство, алюминиевый мощный комбинат, — сказал Александр Лукашенко. — Я люблю ваши горы, бывал там вместе с вами, видел эти реки. И хоть у вас сейчас, как вы сказали, маловодье и не хватает дождей, тем не менее это прекрасные красивые горные речки. Я в мире везде уже побывал, но такой красоты не видел. Я искренне хотел бы, чтобы наши с вами отношения — таджикского и белорусского народов — были точно такими красивыми».

В Таджикистане действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ», «Амкодор», «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш».