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13:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Заседание рабочей группы по Томинскому ГОКу началось с конфликта

Обсуждение наболевших тем — челябинского воздуха и проекта Томинского ГОКА — сразу стартовало на повышенных тонах и привело к конфликту между присутствующими.

Сегодняшнее заседание рабочей группы по Томинскому ГОКу открыл председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, представляя спикеров и программу мероприятия.

После того как выяснилось, что заседание начнётся с выступления Натальи Гончар, директора управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «РМК», юрист движения «Стоп ГОК» предложил дать слово эксперту в вопросах инфраструктуры Якову Гуревичу, подчеркнув что суть проекта Томинского ГОКа всем ясна.

«Причина заседания — обращение Президента, это проблема не только Челябинска, но и федерального уровня. Президент сказал: “Экология Челябинска оставляет желать лучшего”. Предлагаю заслушать нашего эксперта. Предлагаю в повестку внести изменение и предоставить слово эксперту — 15 минут. Насколько я сегодня понимаю, окончательного проекта ГОКа нет, то есть, нет предмета обсуждения. Считаю необходимым внести изменения в повестку — дать возможность выступить Якову Гуревичу», — предложил юрист Стоп ГОК Владимир Казанцев.

После этого Олег Дубровин предложил проголосовать, давать ли слово Гуревичу. По результатам голосования за то, чтобы заслушать Якова Гуревича, проголосовали 11 спикеров, против — выступили тоже 11 человек. Двое воздержались. После того, как выяснилось, что выступление эксперта по инфраструктуре все-таки не состоится, часть спикеров покинули зал, включая и самого Гуревича, выразив негодование.

«Ни одного слова о том, что надо 40 минут слушать РМК, не было. Мы РМК слушали 4 года, где здесь были присутствующие эксперты. Судьба хвостохранилища печальна — его не будет!» — заявил Василий Московец, лидер движения «СтопГОК».

— Доклад РМК, который не хотят слушать, оскорбляет всех присутствующих, — прозвучала и такая реплика из зала.

В настоящее время Наталья Гончар рассказывает о технологии нулевого сброса ГОКа. Она подчеркнула, что хвостохранилища не будет — около 25% земель будет возвращено.

Служба информации cheltv.ru.

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