Президент Казахстана перед сном слушает Моцарта

«Это произведение я написал, когда мне было 13 лет. Это так, для сведения», — сказал Абдысагин.

«Я обычно перед сном слушаю Моцарта. Мне нравится, успокаивает и мне кажется, что на него сошел небесный, космический дух. Такая музыка не может просто так родиться, правильно? Как и у тебя. Вот теперь буду тебя слушать», — ответил Назарбаев композитору.