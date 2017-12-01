Стало известно, что попросили петербуржцы у Цуканова и Полтавченко
Полпред выслушал просьбы петербуржцев в присутствии губернатора города.
Полпред выслушал просьбы петербуржцев в присутствии губернатора города.
Полпред президента РФ в
Просьбы горожан касались конкретных вопросов, впрочем, имеющих общественную значимость и волнующих большое количество жителей.
Так, например, пришедшая на прием жительница Адмиралтейского района попросила восстановить эстраду и ряд других объектов в популярном старинном парке «Екатерингоф» вблизи станции метро «Нарвская». Георгий Полтавченко сообщил, что работы по благоустройству парка уже ведутся: в следующем году планируется капитально отремонтировать эстраду и детскую площадку, провести дополнительное наружное освещение. Необходимые на это средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе, а работы будут завершены до 1 декабря 2018 года.
Представитель добровольческого движения
Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, сейчас жителям Славянки приходится добираться в Петербург по Московскому шоссе, которое в час пик стоит в пробках
На прием к полпреду пришла жительница Славянки, которая попросила расширить возможность доставки детей, проживающих в микрорайоне, к средней общеобразовательной школе № 407 Пушкинского района. Сейчас четыре школьных автобуса могут отвозить в школу только учеников младших классов, а 5−6-классники пользуются общественным транспортом, который по утрам переполнен. Георгий Полтавченко пообещал, что даст поручение до конца года найти средства на два дополнительных автобуса.
По словам горожанина, в темное время года здесь плохо освещены детские и спортивные площадки. Губернатор ответил, что этот квартал уже включен адресный перечень объектов, где в 2018 году будут менять старые опоры освещения и уличные фонари, а также устанавливать дополнительную иллюминацию — средства для этого предусмотрены в бюджете.
По итогам приема полпред Николай Цуканов по каждому из обращений дал поручения руководству
«Главным федеральным инспекторам