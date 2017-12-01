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16:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Стало известно, что попросили петербуржцы у Цуканова и Полтавченко

Полпред выслушал просьбы петербуржцев в присутствии губернатора города.

Источник: ИА REGNUM

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов по поручению главы государства Владимира Путина 1 декабря провел личный прием жителей Северной столицы в приемной президента РФ в СЗФО. Вместе с полпредом жалобы граждан выслушивал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщили ИА REGNUM пресс-службы полпредства и Смольного.

Просьбы горожан касались конкретных вопросов, впрочем, имеющих общественную значимость и волнующих большое количество жителей.

Так, например, пришедшая на прием жительница Адмиралтейского района попросила восстановить эстраду и ряд других объектов в популярном старинном парке «Екатерингоф» вблизи станции метро «Нарвская». Георгий Полтавченко сообщил, что работы по благоустройству парка уже ведутся: в следующем году планируется капитально отремонтировать эстраду и детскую площадку, провести дополнительное наружное освещение. Необходимые на это средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе, а работы будут завершены до 1 декабря 2018 года.

Представитель добровольческого движения Санкт-Петербурга попросила провести капремонт здания Дома молодежи «Форпост» на Большом Сампсониевском проспекте. В этом учреждении занимается множество детей, подростков и молодежи. Полпред согласился, что это важный социальный объект, а при проведении ремонта необходимо предусмотреть, в том числе, его приспособление для людей с ограниченными возможностями — так называемую безбарьерную среду. В свою очередь, губернатор уточнил, что средства на ремонт этого здания заложены в бюджете Петербурга на 2018 год, срок окончания ремонта — 10 декабря 2018 года.

Еще одной болезненной темой стала транспортная ситуация вокруг нового густонаселенного микрорайона Славянка в Пушкинском районе Петербурга.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, сейчас жителям Славянки приходится добираться в Петербург по Московскому шоссе, которое в час пик стоит в пробках из-за потока грузовых фур. Можно воспользоваться железной дорогой из Пушкина, но до станции «Царское Село» из Славянки тоже сложно добраться на общественном транспорте из-за дорожных заторов.

На прием к полпреду пришла жительница Славянки, которая попросила расширить возможность доставки детей, проживающих в микрорайоне, к средней общеобразовательной школе № 407 Пушкинского района. Сейчас четыре школьных автобуса могут отвозить в школу только учеников младших классов, а 5−6-классники пользуются общественным транспортом, который по утрам переполнен. Георгий Полтавченко пообещал, что даст поручение до конца года найти средства на два дополнительных автобуса.

Житель Красносельского района Петербурга пожаловался на недостаточное уличное освещение квартала, ограниченного улицами Партизана Германа, Авангардной, Чекистов и проспектом Ветеранов.

По словам горожанина, в темное время года здесь плохо освещены детские и спортивные площадки. Губернатор ответил, что этот квартал уже включен адресный перечень объектов, где в 2018 году будут менять старые опоры освещения и уличные фонари, а также устанавливать дополнительную иллюминацию — средства для этого предусмотрены в бюджете.

По итогам приема полпред Николай Цуканов по каждому из обращений дал поручения руководству Санкт-Петербурга о принятии мер по решению поставленных вопросов, установил сроки для их исполнения и информирования приемной президента в СЗФО.

«Главным федеральным инспекторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области полномочный представитель поручил держать на постоянном контроле исполнение данных поручений», — подчеркнули в пресс-службе полпредства.

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