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16:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия одобрила строительство медицинского центра на Московском проспекте в Воронеже

Городская администрация утвердила проект планировки застройки квартала на Московском проспекте в Воронеже.

Источник: РИА "Воронеж"

На территории планируется строительство 12-этажного многофункционального медицинского центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте воронежской мэрии в пятницу, 1 декабря.

Медицинский центр возведут по адресу Московский проспект, 37а. Площадь территории, на которой построят медцентр, составит 0,22 га. Новое здание соединят надземным переходом с уже существующей стоматологической клиникой на Московском проспекте, 33. Площадь перехода — 80 кв. м. В медицинском учреждении создадут 197 рабочих мест.

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