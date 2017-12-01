Мэрия одобрила строительство медицинского центра на Московском проспекте в Воронеже

На территории планируется строительство 12-этажного многофункционального медицинского центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте воронежской мэрии в пятницу, 1 декабря.

Медицинский центр возведут по адресу Московский проспект, 37а. Площадь территории, на которой построят медцентр, составит 0,22 га. Новое здание соединят надземным переходом с уже существующей стоматологической клиникой на Московском проспекте, 33. Площадь перехода — 80 кв. м. В медицинском учреждении создадут 197 рабочих мест.