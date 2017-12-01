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16:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Курортный Туапсе возглавил новый мэр

1 декабря исполняющим обязанности главы города Туапсе назначен Юрий Кузьменко.

Кузьменко 13 лет возглавлял Службу наркоконтроля по Туапсе, в которую входили Туапсинский, Апшеронский, Белореченский районы и Горячий Ключ.

В 2008—2009 годах он был начальником Службы наркоконтроля по Республике Адыгея.

За безупречную службу награжден государственными наградами ВС РФ, МВД И ФСКН России, ему присвоены звания «Почетный сотрудник органов наркоконтроля» и «Заслуженный юрист Кубани», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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