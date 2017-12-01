Курортный Туапсе возглавил новый мэр

Кузьменко 13 лет возглавлял Службу наркоконтроля по Туапсе, в которую входили Туапсинский, Апшеронский, Белореченский районы и Горячий Ключ.

В 2008—2009 годах он был начальником Службы наркоконтроля по Республике Адыгея.