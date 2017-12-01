Украину оставили без 600 миллионов евро

Киев не выполнил взятые на себя обязательства программы экономических реформ, полагают в ЕК. «Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш из текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы», — говорится в сообщении.

ЕК готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине в случае активизации реформ.

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22 ноября посол ЕС в стране Хьюг Мингарелли заявил, что Украина может потерять третий транш Евросоюза, если не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ. «Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — сказал он.