Опубликовано видео учебного захвата самолета в Калининграде
ФСБ опубликовало видео учебного захвата самолета и взрыва автобуса в Калининграде.
ФСБ опубликовало видео учебного захвата самолета и взрыва автобуса в Калининграде.
По замыслу учений, неизвестные вооруженные лица проникли на территорию международного аэропорта «Храброво» и захватили заложников — четырех членов экипажа воздушного судна, готовящегося к вылету в Москву.
Вместе с тем в рамках учений проводилась
«Результаты учений получили положительную оценку руководства Оперативного штаба Калининградской области. В целях совершенствования общегосударственной системы борьбы с террористическими угрозами проведение подобных учений будет продолжено», — отметили в