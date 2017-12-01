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17:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Опубликовано видео учебного захвата самолета в Калининграде

ФСБ опубликовало видео учебного захвата самолета и взрыва автобуса в Калининграде.

По замыслу учений, неизвестные вооруженные лица проникли на территорию международного аэропорта «Храброво» и захватили заложников — четырех членов экипажа воздушного судна, готовящегося к вылету в Москву.

Вместе с тем в рамках учений проводилась тактико-специальная тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса, следовавшего по маршруту «Аэропорт Храброво — г. Калининград».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Результаты учений получили положительную оценку руководства Оперативного штаба Калининградской области. В целях совершенствования общегосударственной системы борьбы с террористическими угрозами проведение подобных учений будет продолжено», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.

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