Опубликовано видео учебного захвата самолета в Калининграде

По замыслу учений, неизвестные вооруженные лица проникли на территорию международного аэропорта «Храброво» и захватили заложников — четырех членов экипажа воздушного судна, готовящегося к вылету в Москву.

Вместе с тем в рамках учений проводилась тактико-специальная тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса, следовавшего по маршруту «Аэропорт Храброво — г. Калининград».

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