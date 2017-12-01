Объявились еще четыре кандидата на пост мэра Самары
Сегодня, 1 декабря, заявки на участие в конкурсе на должность главы Самары подали сразу четыре человека, среди которых — одна женщина.
Сегодня, 1 декабря, заявки на участие в конкурсе на должность главы Самары подали сразу четыре человека, среди которых — одна женщина.
Так, побороться за кресло мэра решили: 46-летний гендиректор ООО «Зеленый мир» Алексей Макеев, 44-летний менеджер ООО «Элвис-АКом» Константин Горлов, 49-летняя Людмила Голованова, которая сейчас занимает должность финансового директора АО «Торговый дом «СамараСнабПодшипник», и 55-летний директор ООО Центр общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин.
Таким образом, сейчас в списке претендентов на должность главы областной столицы числятся 7 человек.