Объявились еще четыре кандидата на пост мэра Самары

Объявились еще четыре кандидата на пост мэра Самары

Сегодня, 1 декабря, заявки на участие в конкурсе на должность главы Самары подали сразу четыре человека, среди которых — одна женщина.