Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Еврокомиссия объяснила, почему не даст последний транш Украине
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Россия имеет возможности вернуть США в каменный век — СМИ
РФ готова к выходу Дании из «Северного потока-2»
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8День благодарения
17:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ

Предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию.

Источник: Reuters

Экс-советник директора Российского фонда технологического развития Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ. Об этом сообщили в кадровой службе облправительства 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию. Зотов был назначен 28 ноября. Всего в структуру представительства входит пять человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Украину оставили без 600 миллионов евро
Родченков перед увольнением предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК Олимпийская чемпионка отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации Антикоррупционный центр заподозрил ведущего «Клуба веселых и находчивых» в нарушении законодательства
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь