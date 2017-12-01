Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ
Предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию.
Согласно информации, предыдущий руководитель Василий Ратозий покинул пост 15 ноября по собственному желанию. Зотов был назначен 28 ноября. Всего в структуру представительства входит пять человек.