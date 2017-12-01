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19:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кыргызстан направил в Астану делегацию

Казахстан и Кыргызстан намерены подписать дорожную карту.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Делегация из Кыргызстана едет в столицу Казахстана, чтобы урегулировать вопросы на границе двух стран, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

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Сооронбай Жээнбеков встретился с лидерами всех фракций парламента страны и рассказал, о чем говорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время встречи в Минске.

«Мы договорились, что до подписания дорожной карты границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов и представители министерств сегодня отправятся в Астану. Затем в Бишкек прибудет соответствующая делегация из Астаны, и стороны подпишут дорожную карту», — прокомментировал Сооронбай Жээнбеков.

30 ноября в Минске состоялась встреча глав государств-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На саммите Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость восстановить братские отношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Было решение временно открыть границу на КПП «Кордай» и установить контроль с двух сторон.

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