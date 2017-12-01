Кыргызстан направил в Астану делегацию
Казахстан и Кыргызстан намерены подписать дорожную карту.
Казахстан и Кыргызстан намерены подписать дорожную карту.
АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Делегация из Кыргызстана едет в столицу Казахстана, чтобы урегулировать вопросы на границе двух стран, сообщает
Сооронбай Жээнбеков встретился с лидерами всех фракций парламента страны и рассказал, о чем говорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время встречи в Минске.
«Мы договорились, что до подписания дорожной карты границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе.
30 ноября в Минске состоялась встреча глав
На саммите Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость восстановить братские отношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Было решение временно открыть границу на КПП «Кордай» и установить контроль с двух сторон.