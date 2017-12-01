Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США при ООН о КНДР

Источник: AP 2017

«Если кому-то действительно очень хочется применить силу для того, чтобы, как сказала представительница США при ООН, “уничтожить” Северную Корею — такая кровожадная была очень тирада — то, я считаю, это игра с огнем, большая ошибка», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано в Риме.

«Мы будем делать все, чтобы этого не произошло, чтобы проблема эта решалась исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — добавил он.

Ранее на этой неделе Хейли заявила в ООН, что в случае начала войны с КНДР, северокорейский режим будет полностью уничтожен.

«Диктатор Северной Кореи вчера сделал выбор. Мир приблизился к войне, а не отдалился от нее. Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», — заявила она в ходе заседания СБ ООН по КНДР.