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19:24 (мск), источник: Sputnik

Госкомитет по оборонной промышленности возглавил бывший замминистра

Ранее Атабек Ибадуллаев занимал пост замминистра обороны по вооружению и оснащению.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputni. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил председателем Госкомитета по оборонной промышленности Атабека Ибадуллаева, ранее занимавшего пост замминистра обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства.

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«Ибадуллаев назначен на пост председателя Государственного комитета по оборонной промышленности республики. Есть соответствующее решение президента Узбекистана», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Ибадуллаев занимал пост замминистра обороны по вооружению и оснащению.

Напомним, указ о создании Госкомитета по оборонной промышленности страны президент Узбекистана подписал в конце ноября этого года. Новый комитет займется обеспечением узбекских ВС вооружением, военной техникой, имуществом, продовольствием и другими материально-техническими средствами.

В состав ведомства вошли три государственных предприятия — «Узспецимпэкс», ГУП НПО «Восток» и Чирчикский авиаремонтный завод.

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