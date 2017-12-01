Госкомитет по оборонной промышленности возглавил бывший замминистра
Ранее Атабек Ибадуллаев занимал пост замминистра обороны по вооружению и оснащению.
Ранее Атабек Ибадуллаев занимал пост замминистра обороны по вооружению и оснащению.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputni. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил председателем Госкомитета по оборонной промышленности Атабека Ибадуллаева, ранее занимавшего пост замминистра обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства.
«Ибадуллаев назначен на пост председателя Государственного комитета по оборонной промышленности республики. Есть соответствующее решение президента Узбекистана», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Ибадуллаев занимал пост замминистра обороны по вооружению и оснащению.
Напомним, указ о создании Госкомитета по оборонной промышленности страны президент Узбекистана подписал в конце ноября этого года. Новый комитет займется обеспечением узбекских ВС вооружением, военной техникой, имуществом, продовольствием и другими
В состав ведомства вошли три государственных предприятия — «Узспецимпэкс», ГУП НПО «Восток» и Чирчикский авиаремонтный завод.