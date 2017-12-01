Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией
Бывший советник администрации США по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в дезинформации ФБР о контактах с представителями России. Об этом сообщает AP.
Бывший советник администрации США по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в дезинформации ФБР о контактах с представителями России. Об этом сообщает AP.
Согласно обвинительному заключению, господин Флинн солгал о том, что в беседе с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком не просил российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.
По информации прокуратуры, вынесение приговора Маклу Флинну может состояться через 3 месяца. Комментируя признание бывшего советника администрации США по национальной безопасности, адвокат Белого дома заявил, что это не бросает тень ни на кого, кроме самого господина Флинна.
Майкл Флинн был уволен с должности советника в феврале. Официальным поводом для отставки стало то, что он не в полной мере проинформировал