Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией

Источник: AP 2017

Согласно обвинительному заключению, господин Флинн солгал о том, что в беседе с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком не просил российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.

По информации прокуратуры, вынесение приговора Маклу Флинну может состояться через 3 месяца. Комментируя признание бывшего советника администрации США по национальной безопасности, адвокат Белого дома заявил, что это не бросает тень ни на кого, кроме самого господина Флинна.