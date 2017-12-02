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00:53 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей в Государственной резиденции и в Кондрице

Сегодня, в День открытых дверей, группа детей с обоих берегов Днестра посетили Государственную резиденцию и Резиденцию в Кондрице.

Источник: Actualitati.md

Глава государства Игорь Додон организовал гостям экскурсию по зданию аппарата президента, пригласил их и в свой рабочий кабинет. Рассказал о специфике деятельности президентской администрации, а также ответил на многие вопросы, интересовавшие детей.

Вместе с супругой приняли решение в канун зимних праздников порадовать этих детей и сделать им подарок от Благотворительного фонда Первой леди Din Suflet: теплые зимние вещи и сласти. Для детей были приятной неожиданностью и экскурсия которую мы им организовали в Резиденции в Кондрице.

Дети это наше будущее и мы должны уделять им как можно больше внимания и стремиться обеспечить им лучшее будущее. Отмечу, что каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей как в Государственной резиденции, так и в Резиденции в Кондрице, — сообщил Игорь Додон.

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Додон: Каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей в Государственной резиденции и в Кондрице
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