Додон: Каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей в Государственной резиденции и в Кондрице
Сегодня, в День открытых дверей, группа детей с обоих берегов Днестра посетили Государственную резиденцию и Резиденцию в Кондрице.
Сегодня, в День открытых дверей, группа детей с обоих берегов Днестра посетили Государственную резиденцию и Резиденцию в Кондрице.
Глава государства Игорь Додон организовал гостям экскурсию по зданию аппарата президента, пригласил их и в свой рабочий кабинет. Рассказал о специфике деятельности президентской администрации, а также ответил на многие вопросы, интересовавшие детей.
Вместе с супругой приняли решение в канун зимних праздников порадовать этих детей и сделать им подарок от Благотворительного фонда Первой леди Din Suflet: теплые зимние вещи и сласти. Для детей были приятной неожиданностью и экскурсия которую мы им организовали в Резиденции в Кондрице.
Дети это наше будущее и мы должны уделять им как можно больше внимания и стремиться обеспечить им лучшее будущее. Отмечу, что каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей как в Государственной резиденции, так и в Резиденции в Кондрице, — сообщил Игорь Додон.