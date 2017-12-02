Додон: Каждую пятницу декабря будут проводиться Дни Открытых дверей в Государственной резиденции и в Кондрице

Источник: Actualitati.md

Глава государства Игорь Додон организовал гостям экскурсию по зданию аппарата президента, пригласил их и в свой рабочий кабинет. Рассказал о специфике деятельности президентской администрации, а также ответил на многие вопросы, интересовавшие детей.

Вместе с супругой приняли решение в канун зимних праздников порадовать этих детей и сделать им подарок от Благотворительного фонда Первой леди Din Suflet: теплые зимние вещи и сласти. Для детей были приятной неожиданностью и экскурсия которую мы им организовали в Резиденции в Кондрице.