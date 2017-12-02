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02:35 (мск), источник: РБК

Reuters узнал нюансы плана по снятию санкций с России после победы Трампа

Смягчение антироссийских санкций после победы Дональда Трампа предусматривало сотрудничество двух стран в строительстве АЭС на Ближнем Востоке. Этот вопрос обсуждал бывший советник президента Майкл Флинн.

Источник: AP 2017

Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн после победы республиканского кандидата на выборах поддерживал проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который предусматривал снятие санкций с России, сообщает агентство Reuters. Оборудование для АЭС предполагалось получать у ОАО ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»).

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Электронная переписка, которая оказалась в распоряжении Reuters, показывает, что сразу после победы Трампа специализирующееся на консультировании в сфере атомной энергетики агентство ACU Strategic Partners считало, что Флинн и избранный президент США будут частью соглашения.

«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — написал своим бизнес-партнерам 16 ноября 2016 г. управляющий ACU Алекс Копсон.

В другом письме, которое от имени ACU было написано 16 ноября, говорилось о возможном содействии в урегулировании ситуации вокруг Украины. Речь шла о том, чтобы содействовать получению украинской госкомпанией «Турбоатом» контракта на $45 млрд на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. В обмен украинское правительство могло бы смягчить свою позицию по снятию антироссийских санкций. В «Турбоатоме» эту информации комментировать Reuters не стали.

Частью сделки, судя по переписке, должна была стать и российская корпорация «Росатом», а также французская AREVA.

Reuters указывает, что пока нет достоверных сведений о том, что Флинн предпринял конкретные шаги для того, чтобы обсудить сделку с самим Трампом или людьми из его окружения.

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Флинн был советником в ACU в 2015—2016 годах. Сам план, о котором говорилось в переписке Копсона, был разработан агентством еще летом 2016 г., однако именно с победой Трампа и возвышением Флинна в ACU связывали его успех.

Санкции против ОАО ОМЗ, являющегося «дочкой» Газпромбанка, были введены в сентябре 2016 г.

В Белом доме не смогли оперативно прокомментировать сообщение Reuters. В ACU отказались дать официальный комментарий Копсона.

Флинн был отправлен в отставку спустя короткое время после инаугурации Трампа, поскольку выяснилось, что он неофициально контактировал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщает CNN, незадолго до отставки он обсуждал свои беседы с зятем Трампа Джаредом Кушнером. В частности, Кушнер, по данным телеканала, предлагал Флинну обсудить с Кисляком российскую резолюцию в ООН по израильским поселениям.

Как ранее сообщил ABC, Майкл Флинн признал свою вину во лжи ФБР о своих контактах с Россией и заявил, что сотрудничает со спецпрокурором по «российскому делу». В частности он рассказал о готовности дать показания против Дональда Трампа.

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