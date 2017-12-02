FT: в ряде госучреждений Великобритании запретили продукты «Лаборатории Касперского»
Конкретный список госучреждений, на которые распространился запрет, не приводится.
Конкретный список госучреждений, на которые распространился запрет, не приводится.
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центр национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании, входящий в Центр правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США) запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях, ответственных за национальную безопасность. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на письмо центра.
«Учитывая, что доступ России к информации будет являться риском для национальной безопасности, не следует выбирать антивирус российской компании», — приводит издание выдержку из письма. При этом конкретного списка госучреждений, которым запрещено использовать продукты «Лаборатории Касперского», в письме не приводится.
Министерство внутренней безопасности США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».
Эту позицию в очередной раз подтвердил 28 ноября создатель и глава компании Евгений Касперский, который подчеркнул, что российские спецслужбы никогда не просили «Лабораторию Касперского» оказывать им помощь в том, чтобы осуществлять слежку за людьми на Западе.