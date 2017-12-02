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02:59 (мск), источник: ТАСС

FT: в ряде госучреждений Великобритании запретили продукты «Лаборатории Касперского»

Конкретный список госучреждений, на которые распространился запрет, не приводится.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центр национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании, входящий в Центр правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США) запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях, ответственных за национальную безопасность. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на письмо центра.

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«Учитывая, что доступ России к информации будет являться риском для национальной безопасности, не следует выбирать антивирус российской компании», — приводит издание выдержку из письма. При этом конкретного списка госучреждений, которым запрещено использовать продукты «Лаборатории Касперского», в письме не приводится.

Министерство внутренней безопасности США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США в отношении «Лаборатории Касперского» политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы. Сама «Лаборатория Касперского» заявила, что не имеет отношения к кибершпионажу.

Эту позицию в очередной раз подтвердил 28 ноября создатель и глава компании Евгений Касперский, который подчеркнул, что российские спецслужбы никогда не просили «Лабораторию Касперского» оказывать им помощь в том, чтобы осуществлять слежку за людьми на Западе.

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