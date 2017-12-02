Дело генерала Флинна: в чем признался бывший советник Трампа

Источник: AP 2017

Тучи над головой Майкла Флинна сгущались с начала 2017 года — через четыре дня после инаугурации 45-го президента США, в чьей администрации отставной военный занимал одну из самых высших должностей, его допросили в рамках расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы.

С тех пор он потерял свою должность советника по национальной безопасности, продержавшись в кресле 25 дней, стал одной из ключевых фигур расследований комитетов по разведке сената и палаты представителей США и ни на секунду не пропадал с радаров Федерального бюро расследований.

В середине ноября его юристы перестали обмениваться информацией с командой адвокатов Дональда Трампа. С этого момента сомнений в том, что Флинн пойдет на сделку с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, практически не было.

Как следует из документов, которые были представлены суду 1 декабря, Флинн ознакомился и подписал их накануне, признав свою вину по двум эпизодам, относительно которых он солгал следствию. Они напрямую касаются предполагаемого сотрудничества переходной команды Трампа с Кремлем.

В чем обвиняют Флинна?

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером в связи с возможным вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

Согласно документам, представленным ФБР суду, Флинн, бывший участник избирательной кампании Дональда Трампа, член переходной команды президента и его советник по национальной безопасности (теперь уже бывший), был допрошен следователями на четвертый день после инаугурации 24 января 2017 года о возможных контактах кампании Трампа с Кремлем.

Флинн утверждал, что между кампанией республиканского кандидата и Москвой не было скоординированного плана действий, а также, что он не припоминает разговоров с российским послом Сергеем Кисляком о том, какой может быть реакция Кремля на новые санкции администрации Барака Обамы против России.

Позднее, 13 февраля, Флинн был уволен. Согласно официальной версии Белого дома, он предоставлял некорректную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим руководящим чиновникам администрации президента по поводу своих переговоров с послом Кисляком (теперь уже бывшим).

Согласно данным ФБР, которые в конечном итоге подтвердил сам Флинн, дело обстояло так.

28 декабря 2016 года после указа Обамы о новых санкциях против России за вмешательство в американские выборы посол России позвонил Флинну. А Флинн на следующий день позвонил одному из руководителей переходной команды, который в момент телефонного звонка находился в Мар-э-Лаго, одной из резиденций Трампа во Флориде, вместе с другими членами будущей администрации.

Во время телефонного разговора они обсуждали, как именно вести диалог с российской стороной, чтобы смягчить последствия санкций и избежать сложностей в международной политике новой администрации.

Сразу же после этого разговора Флинн перезвонил Кисляку и попросил воздержаться от ответных действий и не нагнетать обстановку. После этого звонка он отчитался перед представителем переходной команды и рассказал о результатах своих переговоров с российским послом.

На следующий день, 30 декабря, президент Путин заявил, что ответных действий на американские санкции против России со стороны Москвы не будет. Трамп тогда написал в своем «Твиттере»: «Отличный шаг с промедлением (со стороны Владимира Путина) — я всегда знал, что он очень умен!».

31 декабря Кисляк сообщил Флинну о том, что ответных мер со стороны Москвы не будет, а тот отчитался об этом перед переходной командой Трампа.

Второй эпизод описывает события, связанные с голосованием в Совете Безопасности ООН по резолюции о строительстве израильских поселений в Палестине. Один из ключевых руководителей переходной команды Трампа — по данным Washington Post, Buzzfeed, Ассошиэйтед пресс и Эн-би-си, им был зять Трампа Джаред Кушнер — попросил Флинна связаться с представителями других государств, в том числе России, чтобы выяснить, как именно они собираются голосовать по этому вопросу.

По данным New York Times, это было сделано по просьбе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Следствие располагает электронными письмами Флинна, в которых тот обещал «похоронить» резолюцию. Он также позвонил Кисляку и сообщил, что будущая президентская администрация выступает против резолюции, попросив Россию проголосовать против резолюции Совбеза ООН.

Через несколько часов стороны созвонились еще раз — Кисляк сообщил Флинну, что если дело дойдет до голосования, его страна не будет голосовать против резолюции.

Кроме этих обвинений Флинна обвиняют в лоббировании интересов турецкого правительства в те времена, когда он возглавлял собственную компанию Flynn Intel Group.

Флинн в официальных документах, поданных им в министерство юстиции США, по данным следствия, намеренно солгал. Он заявил, что его компания занималась проектом продвижения американского бизнеса в Турции, а правительство этой страны никогда не имело отношения к его «турецкому проекту».

Что происходило в суде?

На судебное заседание Флинн пришел с серым лицом в тон костюму и в галстуке в полоску. Вместе с 58-летним генералом пришла его жена и многочисленные юристы. Накануне Флинн написал в «Твиттере», как он благодарен своей семье за то, что они начали сбор денег для оплаты услуг юристов.

В рамках соглашения о признании вины Флинн обещал полностью сотрудничать с участниками расследования российского вмешательства в американские выборы.

На вопросы судьи Флинн отвечал односложно: «Да, сэр».

После судебного заседания адвокаты распространили заявление Флинна. «Было необычайно больно на протяжении долгих месяцев переносить ложные обвинения в измене и других возмутительных действиях, — говорится в нем. — Я понимаю, что те действия, в которых я признался на сегодняшнем суде, были неверными. И теперь, с верой в бога, я надеюсь это исправить».

Флинн не был заключен под стражу и даже не вносил залог, он вышел из зала суда без сопровождения полиции.

Согласно американскому законодательству, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

После признания своей вины и заявления о сотрудничестве с командой Мюллера в следующий раз он придет в суд 1 февраля 2018 года.

Согласно данным источников телекомпаний Эй-би-си и Си-эн-би-си, Флинн готовится сообщить, что именно Трамп отправлял его на переговоры с россиянами.

Кто еще

Флинн стал четвертым и самым высокопоставленным представителем предвыборной команды Трампа, против которого выдвинуты обвинения спецпрокурором Мюллером.

Бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса обвиняют в отмывании денег и уходе от налогов. Советника штаба по международной политике Джорджа Пападопулоса — во лжи ФБР и связях с Кремлем.

Все эти четыре дела выглядят не связанными между собой, если не принимать во внимание тот факт, что обвиняющей стороной выступает спецпрокурор Мюллер. Бывший руководитель ФБР известен в юридических кругах как один из самых опытных стратегов.

Зять президента Кушнер через своих адвокатов неоднократно заявлял о желании сотрудничать со следствием — и которое ведет Мюллера, и с расследованием комитетов сената и палаты представителей по вопросам разведки. В последний раз он давал показания в сенате на этой неделе — за закрытыми дверями.

Кушнер пойдет в Капитолий еще раз, как и сын президента США Дональд Трамп-младший, на следующей неделе — они оба дают показания комитету палаты представителей по вопросам разведки. Ими интересуется и команда Мюллера.

ФБР и конгресс также присматриваются к прокурору Джеффу Сешнсу и бывшему руководителю компании Blackwater Эрику Принсу. Последний накануне дал показания сенатскому комитету по разведке по поводу своих переговоров с россиянами на Сейшельских островах в ранге представителя избирательного штаба Трампа.

Что говорит Трамп?

Белый дом после появления Флинна в суде выпустил заявление: «Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Белого дома, служивший в администрации Трампа в течение 25 дней и бывший чиновник администрации Обамы, заявил о признании вины по одному пункту — даче ложных показаний ФБР. Прозвучавшие заявления отражают те ложные заявления, которые услышали чиновники Белого дома и которые привели к отставке [Флинна] в феврале этого года».

Ничто в предъявленных обвинениях или признании вины не указывает на причастность кого-либо еще, кроме самого господина Флинна. Завершение этого этапа работы специального прокурора [Мюллера] еще раз показывает, что расследование движется со значительной скоростью и открывает путь к четким и здравым выводам. Белый дом

Это заявление вызвало шквал критики со стороны вашингтонских аналитиков. В первую очередь их покоробила шпилька Белого дома в адрес администрации Обамы.

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В течение двух лет Флинн занимал должность руководителя военной разведки и ушел с поста в 2014 году.

Ранее Трамп неоднократно защищал Флинна — в личном разговоре с бывшим руководителем ФБР Джеймсом Коми он попросил его «отпустить» ситуацию с Флинном, добавив, что генерал — «хороший парень».

В феврале этого года во время совместной пресс-конференции с израильским премьером Нетаньяху Трамп сказал: «Майкл Флинн — замечательный человек. Я думаю, к нему отнеслись несправедливо, особенно медиа, как я называю их “фальшивые медиа”, по многим пунктам. Я считаю, все то, что случилось с Флинном — крайне несправедливо. То, как к нему относились, все те документы, которые — я подчеркиваю — были незаконно обнародованы. Это очень и очень несправедливо».

А 28 апреля в интервью Fox News Трамп Трамп уже связывал фамилии Флинна и Обамы: «Мне очень его жаль, он служил своей стране, он был генералом. Но напомню вам, что его кандидатуру на высшем уровне одобрила администрация Обамы».

Флинн был одним самых доверенных советников Трампа во время его избирательной кампании. Он также имел доступ ко всей информации и был в курсе событий, которые происходили во время выборов и переходного периода, а также в первые несколько недель работы новой администрации.

Возможно, благодаря обвинениям против Флинна спецпрокурор Мюллер как никогда близко подошел к ответу на вопрос, был ли заговор между кампанией Трампа и Кремлем во время выборов 2016 года.

Наталка Писня.

Русская служба Би-би-си.