Тяжеловесы приморской политики вступили в борьбу за пост мэра Владивостока

Источник: Восток Медиа

Суббота не стала выходным днём для конкурсной комиссии в гордуме Владивостоке, принимающей документы от претендентов на вакантный пост главы городской администрации. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской Думы, сегодня, 2 декабря, в списке появились ещё 4 фамилии. Среди них — двое очень известных в Приморье людей.

К вечеру пятницы в списке было 33 человека, теперь их 37. Среди четверых новеньких — два депутата Законодательного собрания Приморского края: Игорь Чемерис и Константин Богданенко. Также оба являются бизнесменами. Чемерис подал документы как исполнительный директор ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», а Богданенко — как директор по развитию ООО «ВЛ-Парк».

Кроме них, краевой столицей хотят руководить: генеральный директор ООО «Авто-Профи» Сергей Абросимов и финансовый директор ООО «АО Дельта-ДВ» Александр Худяков.