Тяжеловесы приморской политики вступили в борьбу за пост мэра Владивостока
Сегодня в списке конкурсной комиссии появились новые фамилии, известные всему краю.
Сегодня в списке конкурсной комиссии появились новые фамилии, известные всему краю.
Суббота не стала выходным днём для конкурсной комиссии в гордуме Владивостоке, принимающей документы от претендентов на вакантный пост главы городской администрации. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в
К вечеру пятницы в списке было 33 человека, теперь их 37. Среди четверых новеньких — два депутата Законодательного собрания Приморского края: Игорь Чемерис и Константин Богданенко. Также оба являются бизнесменами. Чемерис подал документы как исполнительный директор ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», а Богданенко — как директор по развитию ООО «ВЛ-Парк».
Кроме них, краевой столицей хотят руководить: генеральный директор ООО «Авто-Профи» Сергей Абросимов и финансовый директор ООО «АО Дельта-ДВ» Александр Худяков.
До этого РИА «Восток-Медиа» рассказывало о других желающих порулить Владивостоком — среди них хватает безработных, есть также любитель больших арбузов, бывшие и нынешние депутаты гордумы. Для подачи документов осталось всего два дня: завтра с 10 до 12 часов и в понедельник, 4 декабря, — с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.