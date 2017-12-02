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08:55 (мск), источник: Восток Медиа

Тяжеловесы приморской политики вступили в борьбу за пост мэра Владивостока

Сегодня в списке конкурсной комиссии появились новые фамилии, известные всему краю.

Источник: Восток Медиа

Суббота не стала выходным днём для конкурсной комиссии в гордуме Владивостоке, принимающей документы от претендентов на вакантный пост главы городской администрации. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской Думы, сегодня, 2 декабря, в списке появились ещё 4 фамилии. Среди них — двое очень известных в Приморье людей.

К вечеру пятницы в списке было 33 человека, теперь их 37. Среди четверых новеньких — два депутата Законодательного собрания Приморского края: Игорь Чемерис и Константин Богданенко. Также оба являются бизнесменами. Чемерис подал документы как исполнительный директор ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», а Богданенко — как директор по развитию ООО «ВЛ-Парк».

Кроме них, краевой столицей хотят руководить: генеральный директор ООО «Авто-Профи» Сергей Абросимов и финансовый директор ООО «АО Дельта-ДВ» Александр Худяков.

До этого РИА «Восток-Медиа» рассказывало о других желающих порулить Владивостоком — среди них хватает безработных, есть также любитель больших арбузов, бывшие и нынешние депутаты гордумы. Для подачи документов осталось всего два дня: завтра с 10 до 12 часов и в понедельник, 4 декабря, — с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.

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