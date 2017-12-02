Президент Афганистана посетит Узбекистан с официальным визитом
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает
Мохаммад Ашраф Гани прибудет в Узбекистан 4 декабря 2017 года по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Президенты двух стран в ходе переговоров на высшем уровне обсудят текущее состояние отношений между Узбекистаном и Афганистаном, а также приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.
Шавкат Мирзиёев и Мохаммад Ашраф Гани обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и вопросам обеспечения региональной безопасности.
Главы Узбекистана и Афганистана по итогам переговоров примут совместное заявление. Делегации двух стран подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в политической,
Президент Афганистана в рамках визита в Узбекистан посетит Бухару и выступит перед