Президент Афганистана посетит Узбекистан с официальным визитом

Источник: Uzdaily.uz

Мохаммад Ашраф Гани прибудет в Узбекистан 4 декабря 2017 года по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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Президенты двух стран в ходе переговоров на высшем уровне обсудят текущее состояние отношений между Узбекистаном и Афганистаном, а также приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Шавкат Мирзиёев и Мохаммад Ашраф Гани обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и вопросам обеспечения региональной безопасности.

Главы Узбекистана и Афганистана по итогам переговоров примут совместное заявление. Делегации двух стран подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других областях, а также коммерческих контрактов.