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08:50 (мск), источник: Sputnik

Тюркоязычные страны создадут совместный Фонд инфраструктуры

Азербайджан и Турция подписали соглашение о торговле, а также планируют подписать аналогичное с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Тюркоязычные страны планируют создать совместный Фонд инфраструктуры.

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Об этом, как передают в четверг турецкие СМИ, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи по итогам VII заседания министров экономики стран-членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

По словам министра, соответствующее соглашение было достигнуто в рамках заседания. При этом Зейбекчи отметил, что организационные работы по созданию фонда будут поручены турецкому Eximbank.

Говоря о сотрудничестве с тюркоязычными странами, министр также отметил, что Турция, в частности, рассчитывает до конца года завершить все работы в рамках соглашения о преференциальной торговле с Азербайджаном. Как отметил Зейбекчи, Турция также надеется на достижение аналогичных соглашений с Узбекистаном, передает trend.az.

Министр подчеркнул, что тюркоязычные страны имеют большие возможности по сотрудничеству в сферах транспорта и логистики.

В четверг в Стамбуле проходит VII заседание министров экономики государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В состав организации входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Азербайджан на мероприятии представляет министр экономики Шахин Мустафаев.

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