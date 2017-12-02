Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР

Источник: Reuters

Но во многом благодаря им династии Кимов удается сохранять власть все эти годы. О том, как устроена охрана вождей в КНДР и кто и когда на них покушался, — в материале РИА Новости.

Происки империалистов

Источник: Reuters

Опасаться за свою жизнь будущему великому вождю корейского народа товарищу Ким Ир Сену пришлось с самых первых дней у власти. В феврале 1946 года он был назначен председателем Временного народного комитета Северной Кореи, и уже 1 марта на него было совершено первое покушение. От верной смерти молодого руководителя спас тогда только подвиг младшего лейтенанта Новиченко, накрывшего своим телом брошенную гранату.

Советская военная администрация не могла оставить это без ответа, и через неделю к Ким Ир Сену приставили взвод личной охраны, который по спецзаданию Сталина возглавил подполковник Елокин — комендант расположенного недалеко от Пхеньяна города Саривон.

Желавших смерти северокорейскому лидеру тогда было немало: и радикальные националисты, отказывавшиеся принять условия опеки над освобожденной Кореей, и противники советского строя, создание которого активно пропагандировал бывший капитан Красной армии Ким Ир Сен.

Поэтому вскоре его резиденцию начал охранять конный патруль, а на публичных мероприятиях были усилены меры безопасности. Что, впрочем, не помешало недоброжелателям совершить еще два нападения.

Во время одной из праздничных демонстраций в него стрелял завербованный американцами корейский переводчик, и жизнь будущего вождя удалось спасти лишь благодаря офицеру батальона охраны, закрывшему Ким Ир Сена своим телом. Второй была попытка покушения с помощью ножа. Нападавшего быстро скрутили, но он успел раскусить ампулу с ядом. Кто был организатором покушения, узнать так и не удалось.

Между тем в 1948 году была создана Корейская народная армия со своими охранными бригадами, и после основания Корейской народно-демократической республики начался вывод советских войск. Ким Ир Сен просил остаться отдельных бойцов своей охраны, с которыми был знаком еще по службе в 88-й отдельной стрелковой бригаде под Хабаровском, но к 1949 году всех отозвали, и решать вопросы безопасности северокорейскому вождю пришлось уже самому.

Враждебные элементы

Во главе личной охраны первый лидер КНДР ставил лишь самых близких и проверенных друзей, вместе с которыми он партизанил против японцев еще с 1930-х годов. Первый небольшой отряд, преобразованный впоследствии в Управление охраны, был создан в октябре 1945 года, сразу по возвращении Ким Ир Сена в Корею. Им более 10 лет успешно руководил назначенный по рекомендации советского командования бывший разведчик и диверсант Ким Чжва Хек.

Однако после безуспешного окончания Корейской войны и развенчания культа личности в СССР у председателя Кима появился новый враг — внутренний.

Ряд оппозиционно настроенных членов партии из числа советских и китайских корейцев задумали отстранить северокорейского вождя. Ким Ир Сену удалось их в итоге разгромить, но, чувствуя угрозу нарождающемуся режиму единоличной власти, он решил серьезно расширить состав и функции своей службы безопасности и в 1958 году передоверил его другому преданному выходцу из партизан — О Бэн Нену.

С тех пор о покушениях на северокорейского вождя уже ничего не известно. Впрочем, это, пожалуй, уже больше заслуга не личной охраны, а северокорейского аналога КГБ — Управления политической безопасности, которому удалось установить тотальный контроль за всеми потенциальными противниками.

Операция «Наследник»

Источник: РИА "Новости"

Значительные изменения в обеспечении безопасности высшего руководства КНДР начались после того, как в качестве преемника Ким Ир Сена окончательно утвердили кандидатуру его старшего сына Чен Ира. Уже в 1977 году ему выделили охрану, а через год сформировали персональную гвардию в 300 человек.

Отбор шел строжайший: помимо проверки физической выносливости и психологических качеств, ответственные работники ЦК оценивали политическую благонадежность не только самих кандидатов, но и всех их родственников вплоть до четвероюродных братьев и сестер. Затем 17-летние бойцы в течение шести месяцев проходили идеологическую подготовку, учились тхэквондо, стрельбе и охранному делу. Только после этого их допускали к охране преемника великого вождя.

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Когда же Ким Чен Ир в 1982 году был впервые официально назван продолжателем дела Ким Ир Сена, его охрана была увеличена до 1,5 тысячи человек, так как требовалось обеспечить защиту не только его дома и рабочего кабинета, но и 14 дач, на которых он любил отдыхать в разное время года.

Укреплялась в эти годы охрана и самого Ким Ир Сена, которую возглавил очередной выходец из партизанского подполья Чон Мун Соп.

Концепция защиты высшего руководства партии тогда была расширена до всего Пхеньяна, въезд в который стало контролировать отдельное командование охраны. А специальное командование обороны взяло на себя функции защиты столицы как на случай вторжения со стороны США, так и возможных беспорядков и переворотов.

Само же управление охраны было повышено до уровня главного, в котором были заняты уже от 30 до 40 тысяч человек: помимо первого управления, отвечавшего непосредственно за военную охрану лидеров, членов их семей, а также основных правительственных учреждений, было создано второе управление, курировавшее вопросы питания и использования всех личных предметов семьи Кимов. Третье управление занималось материально-техническим обеспечением, а четвертое — ведало строительством и управлением дачами вождей.

Железные полководцы

Но, несмотря на все принятые меры, настороженность Ким Ир Сена со временем лишь возрастала. Во время исторических визитов в СССР в 1984 и 1988 годах его уже сопровождала значительная группа охранников, а во время остановок он предпочитал ночевать не в городе, а в вагоне своего поезда. Даже в театр в Свердловске согласился пойти лишь c собственным креслом. Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов и Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, президент КНДР Ким Ир Сен.

Тем не менее в своих предчувствиях северокорейский лидер был прав: прошло не так много времени, как в Румынии был свергнут и расстрелян его давний друг Чаушеску, а лидеру Эфиопии Менгисту Хайле Мариаму пришлось бежать из страны после предательства собственных генералов, многие из которых учились как раз в КНДР.

В Пхеньяне, правда, быстро сделали из этого выводы, усилив идеологический контроль и требования к политической благонадежности родственников личной охраны вплоть до восьмиюродных братьев и сестер, а также их детей. Возросло количество специализированных бригад, призванных предотвратить вооруженный переворот, и общее число войск, обеспечивающих личную безопасность семьи Кимов, было доведено до 60−70 тысяч человек. Главное управление, в свою очередь, преобразовали в единое Командование охраны, взявшее под контроль также весь персонал, обслуживающий пхеньянскую верхушку, и даже сельхозкооперативы, где выращивалась продукция, идущая на стол вождей.

В результате несколько попыток переворота в начале 1990-х остались безуспешными, а их высокопоставленные организаторы (среди которых, как считается, были выпускники Военной академии имени Фрунзе) в итоге были вычислены и казнены. Такая же участь ожидала и заговорщиков из шестого армейского корпуса на севере страны, раскрытых уже после смерти Ким Ир Сена в 1995 году. В ответ Ким Чен Ир лишь увеличил численность Командования охраны до 100 тысяч человек, сделав Пхеньян и свои загородные резиденции неприступной крепостью.

По заветам отца

Однако впервые охрана северокорейских вождей попала в фокус общественного внимания лишь во время поездки Ким Чен Ира по России в 2001 и 2002 годах. Высокие суровые парни с галстуками в расстегнутых пиджаках, под которыми скрывалось по два пистолета, стали одним из самых запоминающихся символов первого официального визита новоизбранного лидера за рубеж.

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В сопровождении Ким Чен Ира охранников было немного, порядка 25 человек, но меры безопасности, предпринимавшиеся тогда российской стороной, были во многом беспрецедентны. Весь железнодорожный маршрут от Пхеньяна до Санкт-Петербурга держали под особым контролем, впереди головного поезда для подстраховки ехал «разгонный» локомотив, места всех остановок Ким Чен Ира заблаговременно зачищали, а в городе он перемещался преимущественно на привезенных с собой двух бронированных «Мерседесах» в сопровождении собственных телохранителей. Аналогичным образом был организован и визит в 2011 году, проведенный также без предварительных анонсов в СМИ.

По свидетельствам бывших сотрудников его охраны, эти меры были во многом оправданы тем, что вплоть до начала 2000-х в местах проведения мероприятий с участием лица № 1 в Северной Корее продолжали находить по пять-шесть взрывных устройств. Тем не менее за время работы Ли Ыль Соля — бывшего командующего обороной Пхеньяна и «последнего из партизан» во главе командования с 1996 по 2003 год — и нынешнего руководителя охраны Юн Чон Ина ни одному недоброжелателю своей цели достичь не удалось, и Ким Чен Ир спокойно умер 17 декабря 2011 года.

Впрочем, продолжателю дела чучхе Ким Чен Ыну от этого не легче. За время его правления штат Командования охраны возрос до рекордных 120 тысяч человек, но попытки покушений продолжаются, причем все более изощренные.

В ответ на последние планы Сеула по созданию специальной бригады для уничтожения северокорейского лидера Ким Чен Ын, говорят, даже пытался привлечь к охране бывших сотрудников КГБ и увеличил число личных телохранителей с трех-пяти до пятнадцати тысяч.