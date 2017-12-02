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08:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Столичные парламентарии поблагодарили депутатов Хабаровского края за активную работу

Торжественная церемония прошла в рамках II Форума молодых депутатов региона.

Хабаровск, 2 декабря, AmurMedia.

В рамках II Форума молодых депутатов Хабаровского края прошла торжественная церемония награждения за активную работу и вклад в развитие региона. Парламентарии из Москвы отметили эффективную деятельность депутатов Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Озеров вручил Благодарность комитета Совета Федерации ФС по социальной политике депутату регионального парламента, председателю Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края Егору Калинину и председателю Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района Егору Тумачкову за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие молодежного парламентаризма в Хабаровском крае.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Гладких выразил благодарность за активную жизненную позицию и большой вклад в развитие местного самоуправления в регионе депутата Хабаровской городской Думы, заместителя председателя Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края Максима Иванова и секретаря Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края Анастасию Глухову.

Распоряжением Губернатора Хабаровского края за многолетний добросовестный труд, активное участие в законотворческой деятельности и большой личный вклад в развитие местного самоуправления Почетной Грамотой Губернатора Хабаровского края награждены председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы Светлана Баженова, объявлена Благодарность председателю Собрания депутатов Амурского района Виктору Соколову. Краевые награды вручил председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Еще семь депутатов муниципальных районов, сельских поселений и городского округа награждены Благодарственным письмом председателя Законодательной Думы Хабаровского края. Среди них — депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» района им. Лазо Ольга Голубева, депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Капитоновка» Вяземского района Надежда Зудилина, депутат Собрания депутатов Амурского района Владимир Климович, депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Осиновая Речка» Хабаровского района Инна Курило, депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Софийск» Верхнебуреинского района Наталья Скрипник, депутат Собрания депутатов Бикинского район Константин Соколов, депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы Евгений Сысоев.

Как отметил спикер краевого парламента Сергей Луговской, Совет молодых депутатов при Думе работает всего год, а уже видны определенные успехи: активность и заинтересованность молодых депутатов в развитии своего поселения, желание сделать хорошее на благо жителей. Выступая на церемонии награждения, он пожелал всем дальнейшей плодотворной работы и новых достижений.

— Пусть успешно решаются все рабочие моменты, хватает сил и энергии для новых свершений. Позитивного настроения, веры в себя и в успех своей деятельности!, — подчеркнул Сергей Луговской.

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 Столичные парламентарии поблагодарили депутатов Хабаровского края за активную работу
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