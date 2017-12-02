На Сахалине объяснили отмену встречи с послом США
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог встретиться с послом США Джоном Хантсманом в
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог встретиться с послом США Джоном Хантсманом в
«Я с глубоким уважением отношусь к желанию дипломата посетить регион и искренне признателен за его желание посмотреть, как живут регионы, в том числе и дальневосточные, и всегда рад встрече, но в данный момент встреча не состоялась и не была возможной в силу несовпадения графиков. Соответственно причина невозможности проведения встречи заключается не в том, что
Он добавил, что готов встретиться с Хантсманом в любое удобное время.