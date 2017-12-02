Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ России получил боевое знамя
ФЕОДОСИЯ (Крым), 2 дек — РИА Новости. Первый в Крыму
ФЕОДОСИЯ (Крым), 2 дек — РИА Новости. Первый в Крыму
Торжественная церемония прошла в субботу на центральном стадионе Феодосии — городе, где дислоцируется часть. Командованию батальона командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил знамя и грамоту президента РФ.
В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, руководство города, представители общественности, в частности
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«Воины-десантники всегда на передовой. Крымчане гордятся вами! Уверен, что ваше подразделение усилит воинскую группировку российских войск на территории Крыма», — подчеркнул глава республики.
Командир батальона Алексей Толмачев отметил, что его подразделение будет «с гордостью нести службу на территории Крыма и сохранять славные традиции ВДВ».
После проведения воинского ритуала был организован показ современных образцов техники и вооружения ВДВ, в частности бронеавтомобили, бронетранспортеры и боевые машины десанта. Состоялось праздничное шоу, в ходе которого с показательными выступлениями перед гостями праздника выступили
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