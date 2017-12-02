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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ России получил боевое знамя

ФЕОДОСИЯ (Крым), 2 дек — РИА Новости. Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ России получил боевое знамя.

Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония прошла в субботу на центральном стадионе Феодосии — городе, где дислоцируется часть. Командованию батальона командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил знамя и грамоту президента РФ.

В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, руководство города, представители общественности, в частности ветераны-афганцы, горожане.

«Сегодня в историю ВДВ вписана еще одна страница. Сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон с дислокацией в городе Феодосия. Поздравляю вас с этим событием! Выражаю уверенность, что все поставленные перед батальоном задачи будут выполнены», — сказал командующий ВДВ.

Аксенов в свою очередь назвал формирование батальона знаковым для Крыма событием.

«Воины-десантники всегда на передовой. Крымчане гордятся вами! Уверен, что ваше подразделение усилит воинскую группировку российских войск на территории Крыма», — подчеркнул глава республики.

Командир батальона Алексей Толмачев отметил, что его подразделение будет «с гордостью нести службу на территории Крыма и сохранять славные традиции ВДВ».

После проведения воинского ритуала был организован показ современных образцов техники и вооружения ВДВ, в частности бронеавтомобили, бронетранспортеры и боевые машины десанта. Состоялось праздничное шоу, в ходе которого с показательными выступлениями перед гостями праздника выступили спортсмены-парашютисты, которые десантировались с флагами РФ, министерства обороны и ВДВ на поле стадиона. Прошли показательные выступления разведывательных подразделений, сводного военного духового оркестра и художественных коллективов.

Впервые в Феодосии был развернут мобильный пункт по набору на службу по контракту, специалисты которого в онлайн-режиме могли по желанию граждан провести отбор кандидатов для прохождения службы по контракту, ответить на все вопросы об особенностях прохождения службы.

171-й отдельный десантно-штурмовой батальон сформирован в составе 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. Вновь сформированный десантный штурмовой батальон является первой воинской частью за всю историю существования Воздушно-десантных войск, которая будет дислоцироваться на территории Крыма.

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