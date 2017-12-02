Программа «Prima casă» прошла первое чтение в парламенте

«ДПМ — единственная партия, которая понимает: если взять на себя ответственность за управление страной, то делать это нужно с полной отдачей. Для благополучия граждан необходимо создать такую среду, где они смогут себе позволить иметь свой дом и содержать семью», — сказал депутат ДПМ Корнелиу Падневич.



«Вы вызвали волну эмоций на пленарном заседании. Программа “Prima Casă” действительно необходима, чтобы удержать молодежь в Молдове», — заявил председатель парламента Андриан Канду.



Депутат парламентской группы Народно-европейской партии Михаела Спатарь подчеркнула, что программа должна быть доступна для молодежи из сел.



«Молодые семьи ждали запуска этого проекта. В селах много семей, получивших или купивших участки под строительство, но начать его не могут», — сообщила депутат парламентской группы НЕПМ Михаела Спатарь.



«Участие в строительстве связано с большими рисками как для государства, так и для банков. Случается, что строительные компании собирают деньги у потенциальных жильцов, но завершить проект не способны», — сказал министр финансов Октавиан Армашу.



Некоторые депутаты выразили обеспокоенность, что программа недоступна для бюджетников.



«В бюджете на следующий год предусмотрено 20 миллионов леев для поддержки работников бюджетной сферы, чьи зарплаты меньше пяти тысяч леев», — сообщил Октавиан Армашу.



Проект вступит в силу после принятия во втором чтении. Он оговаривает, что молодые семьи смогут получить ипотечные кредиты на льготных условиях. Государство выступит гарантом половины займа. Участвовать в программе могут люди моложе 45-ти лет, официально трудоустроенные и не имеющие другой недвижимости. Их зарплата должна быть минимум вдвое больше ежемесячного взноса. Первый взнос составит всего 10% от стоимости квартиры. А цена жилья не должна превышать миллион леев.