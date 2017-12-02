Албин ждет более миллиона болельщиков в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

«Санкт-Петербург активно готовится к матчам ЧМ, мы примем более миллиона болельщиков, — пишет чиновник в своем телеграм-канале 2 декабря. — Уверен, они оценят наше гостеприимство, качество организации чемпионата. На “Санкт-Петербург Арене” свободных кресел точно не будет».

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге пройдут следующие матчи группового этапа: Португалия — Иран (15 июня 2018 года), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Аргентина — Нигерия (26 июня). В городе на Неве также запланировано проведение одного из матчей 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.