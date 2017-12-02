Албин ждет более миллиона болельщиков в Петербурге
Более миллиона болельщиков на играх чемпионата мира по футболу в Северной столице РФ ждет
Более миллиона болельщиков на играх чемпионата мира по футболу в Северной столице РФ ждет
«Санкт-Петербург активно готовится к матчам ЧМ, мы примем более миллиона болельщиков, — пишет чиновник в своем
Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге пройдут следующие матчи группового этапа: Португалия — Иран (15 июня 2018 года), Россия — Египет (19 июня), Бразилия —
Также известно, что на конец ноября на мундиаль продано почти 750 тысяч билетов.