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12:04 (мск), источник: Фонтанка

Албин ждет более миллиона болельщиков в Петербурге

Более миллиона болельщиков на играх чемпионата мира по футболу в Северной столице РФ ждет вице-губернатор города Игорь Албин.

Источник: РИА "Новости"

«Санкт-Петербург активно готовится к матчам ЧМ, мы примем более миллиона болельщиков, — пишет чиновник в своем телеграм-канале 2 декабря. — Уверен, они оценят наше гостеприимство, качество организации чемпионата. На “Санкт-Петербург Арене” свободных кресел точно не будет».

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге пройдут следующие матчи группового этапа: Португалия — Иран (15 июня 2018 года), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Аргентина — Нигерия (26 июня). В городе на Неве также запланировано проведение одного из матчей 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Также известно, что на конец ноября на мундиаль продано почти 750 тысяч билетов.

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018
Во время загрузки произошла ошибка.
1 декабря© Ньюстюб
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