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13:37 (мск), источник: РИА Новости

На Балтийский флот паромом доставили новейшую инженерную технику

КАЛИНИНГРАД, 2 дек — РИА Новости. Новейшая инженерная техника — 10 автомобильных кранов, экскаваторы и станции комплексной очистки воды — прибыла на Балтийский флот в Калининградскую область паромом из Санкт-Петербурга, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Источник: РИА Новости

«Паромом “Амбал” из Санкт-Петербурга в Калининградскую область доставлена новейшая инженерная техника — 10 автомобильных кранов, девять экскаваторов и станции комплексной очистки воды. Техника пополнит парки отдельного морского инженерного полка Балтфлота и ряда частей армейского корпуса. После разгрузки с парома автомобили совершили более чем 70-километровый марш к местам постоянной дислокации», — сказал Мартов.

Он рассказал, что автокран КС-3574 грузоподъемностью 14 тонн и с длиной стрелы 14 метров, смонтированный на базе полноприводного автомобиля Урал-5557−01, обладает высокой ремонтопригодностью. В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.

Колесные экскаваторы отличаются высокой надежностью, топливной экономичностью. Станция комплексной очистки воды способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Машина предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ.

Мартов добавил, что техника прибыла на Балтийский флот в рамках плановой замены автопарка инженерных и воинских частей флота. До конца 2017 года на флот поступит еще более 10 единиц новой инженерной техники.

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