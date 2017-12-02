Путин поручил проанализировать применение закона о праве граждан на мирные собрания

Президент Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 30 октября 2017 года.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте поручений, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того президент поручил своей администрации и Минюсту проанализировать практику применения законодательства, регулирующего вопросы помилования, и при необходимости представить предложения по его совершенствованию.

На заседании президентского Совета по правам человека 20 октября правозащитница Людмила Алексеева предложила возродить Комиссию по помилованию при президенте. Путин допустил такую возможность, заявив, что нужно «проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять».