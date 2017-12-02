Пресс-секретарь Булавинова рассказал, что случилось с депутатом

В пятницу СМИ сообщали, что Булавинов был задержан ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде и направлен на освидетельствование в одну из больниц города. Правоохранители эту информации РИА Новости не подтвердили. Сам Булавинов ранее заявил РИА Новости, что не находился в пятницу за рулем автомобиля, так как чувствует себя плохо и пребывает в настоящий момент в реанимации.