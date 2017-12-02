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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Булавинова рассказал, что случилось с депутатом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов госпитализирован с предынсультным состоянием в Нижнем Новгороде, две экспертизы не показали наличия в его крови алкоголя или наркотиков, сообщил пресс-секретарь депутата Павел Буянов.

Источник: РИА Новости

В пятницу СМИ сообщали, что Булавинов был задержан ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде и направлен на освидетельствование в одну из больниц города. Правоохранители эту информации РИА Новости не подтвердили. Сам Булавинов ранее заявил РИА Новости, что не находился в пятницу за рулем автомобиля, так как чувствует себя плохо и пребывает в настоящий момент в реанимации.

«Приступ произошел 1 декабря, когда Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он идет на поправку. После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено», — сказал Буянов.

Он добавил, что депутат сейчас находится в реанимации, медики связывают резкое ухудшение состояния здоровья Булавинова с переутомлением.

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 Пресс-секретарь Булавинова рассказал, что случилось с депутатом
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