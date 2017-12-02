Казахстан снимает усиленный контроль на границе с Кыргызстаном
Кыргызстан обязался осуществлять надлежащий контроль за товарами в соответствии с требованиями ЕАЭС.
Кыргызстан обязался осуществлять надлежащий контроль за товарами в соответствии с требованиями ЕАЭС.
АСТАНА, 2 дек — Sputnik. Казахстан с 3 декабря переходит с усиленного контроля на повседневный на границе с Кыргызстаном, сообщает сайт primeminister.kz.
«Дорожную карту» по вопросам двустороннего экономического сотрудничества подписали в Астане первый заместитель
«Стороны договорились, что с 00:00 3 декабря 2017 года Пограничная служба РК на всех пунктах пропуска
В целом «Дорожная карта» содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Документ включает 16 мер оперативного характера, 5 краткосрочных и 29 системных мер.
«Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям Евразийского экономического союза с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕАЭС», — подчеркнул Мамин.
После подписания «Дорожной карты» Казахстан и Кыргызстан перейдут на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и
Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в вышеуказанных сферах в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.
Первый заместитель
С 10 октября действовал усиленный досмотр со стороны Казахстана на границе с Кыргызстаном. Как заявили в Астане, эта мера была введена для борьбы с «серым» импортом.