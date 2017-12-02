Казахстан снимает усиленный контроль на границе с Кыргызстаном

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. Казахстан с 3 декабря переходит с усиленного контроля на повседневный на границе с Кыргызстаном, сообщает сайт primeminister.kz.

«Дорожную карту» по вопросам двустороннего экономического сотрудничества подписали в Астане первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

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«Стороны договорились, что с 00:00 3 декабря 2017 года Пограничная служба РК на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы», — сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В целом «Дорожная карта» содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Документ включает 16 мер оперативного характера, 5 краткосрочных и 29 системных мер.

«Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям Евразийского экономического союза с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕАЭС», — подчеркнул Мамин.

После подписания «Дорожной карты» Казахстан и Кыргызстан перейдут на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля на внешних границах ЕАЭС и обеспечению экспортно-импортных и транзитных поставок через казахстанско-кыргызскую границу с участием представителей Евразийской экономической комиссии.

Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в вышеуказанных сферах в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.

Первый заместитель премьер-министра отметил, что будет проводиться совместная работа по соблюдению требованию требований технических регламентов ЕвразЭС, включая проведение сертификации кыргызских товаров в казахстанских органах по подтверждению соответствия.