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20:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Президент РТ о ЧМ-2018 в Казани: Мы готовы достойно встретить всех гостей

Глава Татарстана принял участие в финальной жеребьевке мундиаля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Он отметил гостеприимство, с которым Казань примет гостей во время мундиаля.

— Тот, кто приехал в Россию и побывал у нас, тот всегда становится нашим другом. Опыт Татарстана в части проведения международных соревнований говорит об этом, — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба правительства РТ. — Мы готовы достойно встретить всех гостей, для этого есть все возможности — и современные спортивные сооружения, и объекты культуры, и места для отдыха. В наших традициях заложено уважение к гостям. Мы сделаем все, чтобы наши гости были довольны.

Также Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане гостей будут встречать традиционным национальным блюдом чак-чак, продемонстрируют самобытную культуру региона — в том числе песни и танцы народов республики.

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