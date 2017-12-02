Президент РТ о ЧМ-2018 в Казани: Мы готовы достойно встретить всех гостей
Глава Татарстана принял участие в финальной жеребьевке мундиаля.
Глава Татарстана принял участие в финальной жеребьевке мундиаля.
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Он отметил гостеприимство, с которым Казань примет гостей во время мундиаля.
— Тот, кто приехал в Россию и побывал у нас, тот всегда становится нашим другом. Опыт Татарстана в части проведения международных соревнований говорит об этом, — цитирует Рустама Минниханова
Также Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане гостей будут встречать традиционным национальным блюдом