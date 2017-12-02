Президент РТ о ЧМ-2018 в Казани: Мы готовы достойно встретить всех гостей

— Тот, кто приехал в Россию и побывал у нас, тот всегда становится нашим другом. Опыт Татарстана в части проведения международных соревнований говорит об этом, — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба правительства РТ. — Мы готовы достойно встретить всех гостей, для этого есть все возможности — и современные спортивные сооружения, и объекты культуры, и места для отдыха. В наших традициях заложено уважение к гостям. Мы сделаем все, чтобы наши гости были довольны.