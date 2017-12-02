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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Маргарита Симоньян рассказала о встрече Владимира Путина и Майкла Флинна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии, посвященном десятилетию канала.

Источник: Reuters

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь», — написала она в Telegram.

Видео
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По словам госпожи Симонян, она сказала господину Путину, что рядом с ним будут сидеть сербский режиссер Эмир Кустурица и бывший глава военной разведки США Майкл Флинн, на что он ответил: «Военной разведки? Серьезно?» «Поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история», — рассказала госпожа Симонян.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин рассказал свою версию встречи с Майклом Флинном. «Когда я пришел на мероприятие нашей компании, Russia Today (сейчас называется RT.— “Ъ”), рядом со мной сидел человек. Я произнес свою речь. Потом мы говорили о чем-то еще. Я встал и ушел. Потом мне рассказали: “Знаете, там был американец. Он был вовлечен в какие-то дела. Раньше он работал в спецслужбах”… и все. Я даже толком с ним не говорил. Вот и весь мой опыт общения с господином Флинном», — рассказал господин Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Напомним, Майкл Флинн был уволен с должности советника в феврале. Официальным поводом для отставки стало то, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Господин Флинн был одним из первых сподвижников Дональда Трампа, кто попал под подозрение спецпрокурора Роберта Мюллера.

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