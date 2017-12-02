Сильвия Раду: Новую ель будут охранять сильнее, чем президента США

Источник: Publika.md

На своей странице в соцсетях она сообщила, что несколько личностей попытались испортить кишинёвцам ощущение праздника, и извинилась перед местными жителями, за то что, они стали свидетелями подобного «шоу».

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Сильвия Раду сообщила, что договорилась с владельцами, передать деньги, которые она заплатила за ёлку, нуждающимся людям. Обошлось новое дерево в 10 леев.

Также исполняющая обязанности столичного мэра написала, что охранять новую ёлку будут «сильнее, чем президента США».

Ранее, Сильвия Раду написала в соцсетях, что за этим саботажем стоят видные либералы, которые усвоили урок коммунистов, устроенный несколько лет назад.