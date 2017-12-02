Сильвия Раду: Новую ель будут охранять сильнее, чем президента США
Боевым крещением назвала Сильвия Раду инцидент, который произошёл накануне с главной ёлкой страны.
Боевым крещением назвала Сильвия Раду инцидент, который произошёл накануне с главной ёлкой страны.
На своей странице в соцсетях она сообщила, что несколько личностей попытались испортить кишинёвцам ощущение праздника, и извинилась перед местными жителями, за то что, они стали свидетелями подобного «шоу».
Сильвия Раду сообщила, что договорилась с владельцами, передать деньги, которые она заплатила за ёлку, нуждающимся людям. Обошлось новое дерево в 10 леев.
Также исполняющая обязанности столичного мэра написала, что охранять новую ёлку будут «сильнее, чем президента США».
Ранее, Сильвия Раду написала в соцсетях, что за этим саботажем стоят видные либералы, которые усвоили урок коммунистов, устроенный несколько лет назад.
«Если увидите Валерия Мунтяну с серпом и молотом вокруг ёлки, отправьте его назад в фэйсбук», — написала она в конце своей записи.