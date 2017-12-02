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18:50 (мск), источник: Noi.md

Игорь Додон требует, чтобы 2 декабря стал официальным праздником

Президент Республики Молдова Игорь Додон потребует от парламента и правительства ввести 2 декабря (когда 100 лет назад была создана Молдавская Демократическая Республика, которая провозгласила автономию от Российской Империи, пр. ред.) в список официальных праздников Республики Молдова.

Источник: Noi.md

Это заявление было сделано на торжественном собрании, посвященном празднованию 100-летия провозглашения Молдавской Демократической Республики, передает IPN.

Игорь Додон потребовал от Министерства просвещения, культуры и науки, в сотрудничестве с ассоциациями историков, ввести в учебники истории раздел, посвященный Молдавской Демократической Республики, а от правительства, вместе с теми же ассоциациями — издать в течение 2018 года научные труды, посвященные истории Молдавской Демократической Республики.

«Даже если не все требования будут приняты, уверяю вас, что правительства уйдут, но наши цели будут достигнуты. Пока мы сохраним государственность, мы будем уверены в то, что эта страна останется нашим потомкам», — заявил Игорь Додон.

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Президент отметил, что празднование столетнего «большого символизма» напоминает, что молдаване всегда хотели иметь независимость, защищать свою государственность и владеть собственной территорией. По его словам, после 2 декабря 1917 года Молдавская Демократическая Республика выступала во внешней политике за международное признание. Румыния и Франция признали ее государственность и открыли в Кишиневе дипломатические консульства.

«Нынешнее суверенное государство Республика Молдова получило легитимность в современной эпохе благодаря провозглашению 2 декабря 1917 года Молдавской Демократической Республики. Провозглашенная нашими прадедами страна не понравилась некоторым странам по соседству или на континенте, по этой причине, все попытки приобрести широкое признание на международной арене завершились провалом», — сказал президент.

Игорь Додон сообщил, что подписал указ о создании государственной комиссии для выпуска юбилейной монеты, посвященной столетию провозглашения Молдавской Демократической Республики. В рамках собрания была показана втора серия документального фильма «История Молдовы». Первая серия была показана 13 ноября текущего года в день, когда исполнился год с момента избрания Игоря Додона президентом. Молдавская Демократическая Республика была государством, чья автономия от Российской Империи была провозглашена 2 декабря 1917 года представительным органом населения Бессарабии Сфатул Цэрий. 24 января 1918 года республика провозгласила свою независимость. А 27 марта 1918 года Сфатул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией.

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