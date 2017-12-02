По поручению Дмитрия Азарова главы Самары и Тольятти провели приемы граждан по вопросу общественных перевозок

Накануне Дмитрий Азаров поручил главам Самары и Тольятти провести встречи с жителями, которые по итогам ноября превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.

В областной столице прием граждан вел временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. На встрече с льготниками также присутствовали руководители транспортных предприятий.

Владимир Василенко подчеркнул, что по распоряжению Дмитрия Азарова необходимо исключить любые факты высаживания из транспорта граждан, у которых превышен лимит поездок.

Кроме того, кондукторы не должны требовать с граждан, превысивших лимит по соцкарте, оплату проезда.

По информации департамента транспорта администрации Самары, в ноябре более 1300 граждан не уложились в установленный лимит в 90 поездок по социальной карте. Среди них жительница Ленинского района, руководитель районной общественной организации инвалидов Наталья Сметанникова. Общественница оказывает помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья — сопровождает их в магазины, поликлинику и другие соцучреждения. Кроме того, заботится женщина и о пожилой маме и в целом ведет активный образ жизни. В разговоре с Владимиром Василенко она отметила, что совершает чуть больше поездок, чем сейчас позволяет социальная карта — 92−93 ежемесячно. Наталья Сметанникова также сообщила, что большинству членов возглавляемой ей организации 90 поездок достаточно.

Еще один участник встречи — председатель совета ветеранов Советского района Александр Крайнов рассказал, что расходует поездки по социальной карте в основном на рабочие и общественные цели: пенсионер регулярно принимает участие в общественных советах муниципального и областного масштаба, посещает ветеранов, а также участвует во всех значимых мероприятиях. Александр Алексеевич сказал, что лично ему, как и некоторым наиболее активным членам ветеранской организации, не хватает в среднем 10−15 поездок. По его мнению, к решению вопроса стоит подходит индивидуально, увеличив лимит поездок конкретным горожанам.

По итогам мероприятия озвучили два пути решения вопроса. В качестве первого варианта было предложено предоставлять горожанам, превышающим лимит, денежные компенсации. Второй вариант, за который высказалось большинство, — увеличить лимит поездок за счет средств городского бюджета.

Врио главы Самары Владимир Василенко отметил, что эти предложения подробно проанализируют, но окончательное решение будет принято только после широкого общественного обсуждения.

«Это должно быть не решение одного чиновника, а решение общественности. Глава региона поставил перед нами четкую задачу учитывать мнение той группы населения, которой и предоставляются льготы», — подчеркнул Владимир Василенко.

Детальная проработка предложений по решению ситуации с учетом экономических расчетов у администрации займет две недели. После этого состоится встреча с общественниками, на которой и будет принято окончательное решение. До этого времени в администрации будет работать «горячая линия» по социальным картам. В случае возникновения вопросов по этому поводу можно обращаться по телефону: 207−70−11 для оперативного урегулирования. Также с департаментом транспорта можно связаться с помощью официального аккаунта в Twitter.

Кроме того, Владимир Василенко поручил разработать объявление, которое разъяснит льготополучателям их права при пользовании социальной картой в общественном транспорте. В информации обязательно должны содержаться контактные данные руководителей транспортных предприятий, чтобы у граждан была возможность сообщать о фактах нарушений их прав в связи с превышением ими лимита поездок по соцкарте. Такие объявления появятся в общественном транспорте уже в начале следующей недели.

В Тольятти встречу с гражданами провел глава города Сергей Анташев. Он пояснил, что из 30 тыс. горожан, пользующихся социальной картой, в ноябре в лимит не уложились 83 человека. С каждым из них связались специалисты общественной приемной городской администрации.

«По результатам проведенного опроса оказалось, что самая распространенная причина превышения лимита связана с действующей транспортной схемой. В силу жизненных обстоятельств ряду льготополучателей приходится посещать медучреждения не по месту жительства, и не всегда добраться до места назначения можно без пересадок», — отметил Сергей Анташев.

Такая ситуация, например, сложилась в ноябре у Анатолия Войтовича. Пенсионер с супругой проживает в одном из самых удаленных микрорайонов Тольятти — в пос. Федоровка. После операции по восстановлению зрения в течение месяца Анатолий Степанович был вынужден регулярно ездить на консультации в Медгородок. Прямого общественного транспорта, который бы ходил из Федоровки в Автозаводский район, нет, поэтому пенсионеру, чтобы добраться до места, приходилось делать по три пересадки. И уже 22 ноября Анатолий Степанович использовал все положенные по социальной карте поездки.

Ряду льготополучателей 90 поездок не хватило по семейным обстоятельствам — пожилые граждане сопровождают внуков в школу. Это также одна из самых частых причин.

Единичные случаи — передача социальной карты для пользования своим родственникам. Кроме того, одному из льготополучателей выдали новую карту взамен утерянной, однако нашедший пропажу продолжил использовать карту.

По итогам приема граждан в Тольятти Сергей Анташев подчеркнул, что ситуацию в сфере общественных перевозок власти города будут держать на контроле. В ближайшее время будут приняты решения относительно граждан, которым требуется большее количество поездок.

Напомним, с 1 февраля 2017 г. был установлен лимит по социальной карте жителя Самарской области — 50 поездок на месяц. Ранее такая карта позволяла ездить бесплатно неограниченное количество раз. С 1 мая лимит был увеличен до 60. После назначения Дмитрия Азарова на должность врио губернатора Самарской области он заявил о необходимости пересмотра системы мер соцподдержки, в том числе и по вопросу предоставления льготного проезда владельцам социальных карт. Так, с 1 ноября 2017 г. лимит поездок увеличили еще на 30 — до 90.

28 ноября в региональном эфире телеканала «Россия-24» в программе «Главная тема» Дмитрий Азаров сообщил, что в новый лимит не уложились всего около 100 пользователей социальной карты. Он также обратил внимание, что в случаях превышения нового норматива в каждом случае должны детально разбираться муниципальные власти.