Американский военный самолет провел разведку вблизи Крыма

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По их сведениям, самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS026, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал в районе к юго-западу от Севастополя.

Маршрут его полета к российским рубежам на Черном море после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией.

На текущей неделе были зафиксированы также полеты американских разведчиков вблизи российских рубежей на юге Балтики. Так, в четверг и пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4134, поднимавшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил многочасовые полеты вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области.