Тарасенко рассказал, как будет привлекать выпускников российских вузов в Приморье

Источник: РИА "Новости"

Так, одной из первых тем обсуждения стала ситуация с теплоснабжением в крае. Депутат Виктор Пинский уточнил, нужна ли помощь парламентариев в решении этого вопроса. Андрей Тарасенко отметил, что сегодня «Примтеплоэнерго» уже заключило ряд договоров на поставку топлива, мазут и уголь уже поступают в районные котельные.

«Я уже договорился, что из Росрезерва нам дадут 20 тысяч тонн мазута. Мы создали круглосуточный штаб по контролю за ситуацией. Сейчас особенно важно создать запасы топлива до конца января, чтобы в праздники не было перебоев», — сказал врио губнернатора.

В рамках встречи глава региона рассказал депутатам о новых проектах, которые будут реализованы в Приморье.

Первый касается расширения использования газомоторного топлива в крае — в частности, в сфере общественного транспорта.

Андрей Тарасенко рассказал о планах по созданию в Приморье сборочного производства сельскохозяйственной техники совместно с компанией «Ростсельмаш». Он считает, что собранные в Приморье машины планируется эксплуатировать не только в крае, но и поставлять в Китай.

Участники встречи обсудили и работу, которую проводят депутаты с федеральными министерствами и ведомствами.

Андрей Тарасенко рассказал о результатах ряда встреч во время рабочей поездки в Москву. Глава региона отметил, что по итогам встречи с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец договорились о распределении выпускников российских вузов в Приморье.

«Сейчас составляем список необходимых нам кадров — преподавателей, врачей, ветеринаров, корабелов и других. Будет привлекать их целевым набором во все районы края. А главам поставлена задача — создать все необходимые условия для молодых специалистов», — уточнил он.

Врио губернатора призвал депутатов включиться в эту работу на территориях края, интересы которых они представляют.