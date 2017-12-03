Глава Пентагона по прозвищу «Бешеный пес» высказался про Астану

Источник: Tengrinews

Об этом он заявил в субботу на борту самолета по пути в Египет, передает РИА Новости.

«Астана не является продуктивной. Много усилий вложено, немногое получено на выходе. Теперь все переходит в Женеву, где ведущие усилия предпринимаются спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой», — сказал глава Пентагона.

Стенограмму этой беседы распространило американское военное ведомство. Джеймс Мэттис также заявил, что Соединенные Штаты прекратят поставку оружия курдским отрядам сил самообороны в Сирии, поскольку это уже не является необходимым.

«Да, мы будем действовать строго в пределах того, о чем говорил президент (США Дональд Трамп)», — ответил министр.

По его словам, курдские отряды «вооружены, и поскольку коалиция прекращает наступательные операции, очевидно, что это больше не нужно».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.