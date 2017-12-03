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08:23 (мск), источник: Tengrinews

Глава Пентагона по прозвищу «Бешеный пес» высказался про Астану

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал непродуктивным переговорный процесс по Сирии в столице Казахстана, поскольку в его организацию были вложены огромные силы, но результатов почти нет.

Источник: Tengrinews

Об этом он заявил в субботу на борту самолета по пути в Египет, передает РИА Новости.

«Астана не является продуктивной. Много усилий вложено, немногое получено на выходе. Теперь все переходит в Женеву, где ведущие усилия предпринимаются спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой», — сказал глава Пентагона.

Стенограмму этой беседы распространило американское военное ведомство. Джеймс Мэттис также заявил, что Соединенные Штаты прекратят поставку оружия курдским отрядам сил самообороны в Сирии, поскольку это уже не является необходимым.

«Да, мы будем действовать строго в пределах того, о чем говорил президент (США Дональд Трамп)», — ответил министр.

По его словам, курдские отряды «вооружены, и поскольку коалиция прекращает наступательные операции, очевидно, что это больше не нужно».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Джеймс Мэттис возглавлял боевые миссии в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году. Получил прозвище «Бешеный пес» в ходе битвы за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Коллеги называют его также «Воином-монахом». Последним местом службы генерала в 2010—2013 годах было Центральное командование США, отвечающее за Ближний Восток и Центральную Азию. В Пентагоне пользуется большим уважением как ученый и «очень прямолинейный человек», которого лишь иногда упрекают за излишне агрессивную риторику.

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