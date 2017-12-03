Семьям погибших в крушении Л-410 в Нелькане выплатили все деньги

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Семьи пассажиров и членов экипажа, пострадавших и погибших в результате крушения самолёта Л-410 в селе Нелькан Хабаровского края, получили полную сумму пособий от властей региона. Всего жителям перечислили 6,4 миллиона рублей.

По состоянию на сегодняшний день, 3 декабря, выплаты произведены полностью. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по краю, деньги переводились на счета муниципальных образований, по мере подачи необходимых документов от родственников погибших и пострадавших им производились выплаты.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», семьям шести погибших решили выплатить из регионального бюджета по одному миллиону рублей, а родственникам выжившей трёхлетней Жасмины Леонтьевой — 400 тысяч. На организацию захоронения погибших граждан выделили 480 тысяч рублей.