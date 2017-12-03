Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8Поклонение Ким Чен Ыну
04:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В США наказали ведущего за ошибку в новости о показаниях Флинна

Телеканал Эй-би-си на месяц отстранил от эфира главного корреспондента по журналистским расследованиям Брайана Росса, накануне допустившего ошибку в сообщении о готовности Майкла Флинна дать показания на Дональда Трампа. Его ошибка повлияла на курс доллара и акций.

Источник: AP 2017

Накануне бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и предстал перед судом в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В частности, Флинн признал, что связывался с россиянами по указанию переходной команды избранного президента Дональда Трампа, и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Передавая эту новость, сотрудник Эй-би-си добавил, что Флинн готов дать показания против Трампа, членов его семьи и высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Из сообщения Росса следовало, что Трамп якобы еще будучи кандидатом попросил Флинна, который участвовал в его избирательной компании, «установить контакт с русскими». Журналист при этом ссылался на свой источник.

Позже Эй-би-си опубликовала исправление: собеседник Росса уточнил, что поручил генералу Флинну и «узкому кругу старших советников» искать возможные способы улучшить отношения с Россией, причем сделал это уже после выборов. А возможной точкой соприкосновения с Кремлем могло стать сотрудничество по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России, Британии и других странах).

Читайте также
Дело генерала Флинна: в чем признался бывший советник Трампа

«Мы очень сожалением и извиняемся за серьезную ошибку, допущенную вчера», — говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в «Твиттере».

В нем подчеркивается, что как только в редакции осознали ошибку, она была исправлена как в эфире, так и на сайте Эй-би-си.

За это время, как напоминает агентство Рейтер, основные американские фондовые индексы упали более чем на 1%, а доллар подешевел к евро на 0,2%.

В итоге в телекомпании Эй-би-си, принадлежащей Walt Disney Co, решили отстранить своего главного корреспондента по журналистским расследованиям от работы на четыре недели. Зарплату весь этот месяц он получать не будет.

В чем обвиняют Флинна?

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером. В конце января он был допрошен следователями и заявил тогда, что не вел разговоров с российским послом Сергеем Кисляком (теперь уже бывшим).

Однако из материалов ФБР, представленных накануне в суде, становится ясно, что бывший советник президента США лгал (в отставку он отправлен в феврале).

Читайте также
Когда Америка перестала быть великой

В конце декабря, то есть уже после выборов в США, уходящий президент Барак Обама подписал указ о новых санкциях США против России, коснувшийся дипломатов. После чего Флинну позволил посол Кисляк.

Флинн, в свою очередь, связался с одним из руководителей переходной команды Трампа и обсудил с ним, как вести диалог с российской стороной, чтобы избежать обострения ситуации. А затем перезвонил Кисляку и попросил воздержаться от ответных санкций.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что ответных действий на американские санкции не будет.

Второй эпизод связан с голосованием в Совете Безопасности ООН по резолюции о строительстве израильских поселений в Палестине. Один из ключевых команды Трампа (по данным СМИ, зять Трампа Джаред Кушнер) просил Флинна связаться с представителями других государств, в том числе России, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу. Кисляк тогда передал через него, что если дело дойдет до голосования, Москва не будет голосовать против резолюции.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп: контакты Флинна с Россией законны, а за ложь он ответил
Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ракетного поезда»
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска пропавшей подлодки
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему России
Путин внес законопроект о службе жителей Южной Осетии в ВС РФ
Военный самолет США совершил полет около Крыма
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь