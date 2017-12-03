В США наказали ведущего за ошибку в новости о показаниях Флинна
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Накануне бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и предстал перед судом в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
Передавая эту новость, сотрудник
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«Мы очень сожалением и извиняемся за серьезную ошибку, допущенную вчера», — говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в «Твиттере».
В нем подчеркивается, что как только в редакции осознали ошибку, она была исправлена как в эфире, так и на сайте
В итоге в телекомпании
В чем обвиняют Флинна?
Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером. В конце января он был допрошен следователями и заявил тогда, что не вел разговоров с российским послом Сергеем Кисляком (теперь уже бывшим).
Однако из материалов ФБР, представленных накануне в суде, становится ясно, что бывший советник президента США лгал (в отставку он отправлен в феврале).
В конце декабря, то есть уже после выборов в США, уходящий президент Барак Обама подписал указ о новых санкциях США против России, коснувшийся дипломатов. После чего Флинну позволил посол Кисляк.
Флинн, в свою очередь, связался с одним из руководителей переходной команды Трампа и обсудил с ним, как вести диалог с российской стороной, чтобы избежать обострения ситуации. А затем перезвонил Кисляку и попросил воздержаться от ответных санкций.
На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что ответных действий на американские санкции не будет.
Второй эпизод связан с голосованием в Совете Безопасности ООН по резолюции о строительстве израильских поселений в Палестине. Один из ключевых команды Трампа (по данным СМИ, зять Трампа Джаред Кушнер) просил Флинна связаться с представителями других государств, в том числе России, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу. Кисляк тогда передал через него, что если дело дойдет до голосования, Москва не будет голосовать против резолюции.