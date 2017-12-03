В США наказали ведущего за ошибку в новости о показаниях Флинна

Источник: AP 2017

Накануне бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и предстал перед судом в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В частности, Флинн признал, что связывался с россиянами по указанию переходной команды избранного президента Дональда Трампа, и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Передавая эту новость, сотрудник Эй-би-си добавил, что Флинн готов дать показания против Трампа, членов его семьи и высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Из сообщения Росса следовало, что Трамп якобы еще будучи кандидатом попросил Флинна, который участвовал в его избирательной компании, «установить контакт с русскими». Журналист при этом ссылался на свой источник.

Позже Эй-би-си опубликовала исправление: собеседник Росса уточнил, что поручил генералу Флинну и «узкому кругу старших советников» искать возможные способы улучшить отношения с Россией, причем сделал это уже после выборов. А возможной точкой соприкосновения с Кремлем могло стать сотрудничество по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России, Британии и других странах).

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«Мы очень сожалением и извиняемся за серьезную ошибку, допущенную вчера», — говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в «Твиттере».

В нем подчеркивается, что как только в редакции осознали ошибку, она была исправлена как в эфире, так и на сайте Эй-би-си.

За это время, как напоминает агентство Рейтер, основные американские фондовые индексы упали более чем на 1%, а доллар подешевел к евро на 0,2%.

В итоге в телекомпании Эй-би-си, принадлежащей Walt Disney Co, решили отстранить своего главного корреспондента по журналистским расследованиям от работы на четыре недели. Зарплату весь этот месяц он получать не будет.

В чем обвиняют Флинна?

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером. В конце января он был допрошен следователями и заявил тогда, что не вел разговоров с российским послом Сергеем Кисляком (теперь уже бывшим).

Однако из материалов ФБР, представленных накануне в суде, становится ясно, что бывший советник президента США лгал (в отставку он отправлен в феврале).

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В конце декабря, то есть уже после выборов в США, уходящий президент Барак Обама подписал указ о новых санкциях США против России, коснувшийся дипломатов. После чего Флинну позволил посол Кисляк.

Флинн, в свою очередь, связался с одним из руководителей переходной команды Трампа и обсудил с ним, как вести диалог с российской стороной, чтобы избежать обострения ситуации. А затем перезвонил Кисляку и попросил воздержаться от ответных санкций.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что ответных действий на американские санкции не будет.

Второй эпизод связан с голосованием в Совете Безопасности ООН по резолюции о строительстве израильских поселений в Палестине. Один из ключевых команды Трампа (по данным СМИ, зять Трампа Джаред Кушнер) просил Флинна связаться с представителями других государств, в том числе России, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу. Кисляк тогда передал через него, что если дело дойдет до голосования, Москва не будет голосовать против резолюции.