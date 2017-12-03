Бурков по совету Путина подчинил себе главного архитектора Омской области

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Согласно документу, главный архитектор Омской области будет находиться в прямом подчинении у главы региона. С ноября прошлого года в Омской области эту должность занимает Елена Михеева.

«Абзац второй пункта 19.2 положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного указом губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, дополнить предложением следующего содержания: «Главный архитектор Омской области подчиняется непосредственно губернатору Омской области», — говорится в документе.