Бурков по совету Путина подчинил себе главного архитектора Омской области
Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал указ № 199 от 30 ноября.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал указ № 199 от 30 ноября.
Согласно документу, главный архитектор Омской области будет находиться в прямом подчинении у главы региона. С ноября прошлого года в Омской области эту должность занимает Елена Михеева.
«Абзац второй пункта 19.2 положения о министерстве строительства и
Отметим, что глава Омской области выполнил требование президента Владимира Путина. Глава государства рекомендовал руководителям субъектов напрямую подчинить себе главных архитекторов в июне 2016 года. По данным на 30 ноября поручение Путина исполнено в 54 регионах.