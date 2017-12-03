Дмитрий Азаров: «День Неизвестного солдата символизирует вечную память и благодарность потомков»

Источник: Volga News

«Дорогие земляки! Сегодня мы уже в четвертый раз отмечаем торжественную и скорбную дату. В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг перед родиной, вспоминаем обо всех безвестно павших на полях сражений. Мы испытываем гордость за бессмертный подвиг солдата и вместе с тем — неутихающую боль от потерь, понесенных нашим народом в Великой Отечественной войне, в войнах и конфликтах, выпавших на долю современной России», — сказал глава региона.

В обращении говорится, что, «склоняя голову перед погибшими, мы вместе с тем понимаем всем своим сердцем, что этот день также символизирует торжество жизни над смертью, вечную память и благодарность потомков». Подтверждением связи поколений стала акция «Бессмертный полк», которая объединила миллионы россиян по всей стране.