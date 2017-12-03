Дмитрий Азаров: «День Неизвестного солдата символизирует вечную память и благодарность потомков»
В воскресенье, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона.
В воскресенье, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона.
«Дорогие земляки! Сегодня мы уже в четвертый раз отмечаем торжественную и скорбную дату. В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг перед родиной, вспоминаем обо всех безвестно павших на полях сражений. Мы испытываем гордость за бессмертный подвиг солдата и вместе с тем — неутихающую боль от потерь, понесенных нашим народом в Великой Отечественной войне, в войнах и конфликтах, выпавших на долю современной России», — сказал глава региона.
В обращении говорится, что, «склоняя голову перед погибшими, мы вместе с тем понимаем всем своим сердцем, что этот день также символизирует торжество жизни над смертью, вечную память и благодарность потомков». Подтверждением связи поколений стала акция «Бессмертный полк», которая объединила миллионы россиян по всей стране.
«Мы и впредь будем, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин: “Постоянно, аргументированно, твердо, настойчиво отстаивать правду о войне”, — добавил Дмитрий Азаров. — Мы будем свято хранить нашу историю, чтобы и наши потомки, глядя на величественный монумент Неизвестному солдату, могли сказать: имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен! Вечная память павшим».