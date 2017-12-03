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7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
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09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР

Первыми жертвами горячей фазы конфликта на Корейском полуострове станут Южная Корея и Япония. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

По его словам, Москва осуждает проводимый Пхеньяном курс, однако «также мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег — те пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые станут первыми жертвами в случае развязывания войны».

Глава российской дипломатии посетовал на то, что Москва работала с Пхеньяном, однако Вашингтон внеочередными военными учениями близ границ КНДР будто «специально провоцировал Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации».

Ранее телевидение КНДР показало видео запуска новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян подчеркивает, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет почти вся территория США.

По мнению аналитика National Interest Дэниэла ди Петриса, в случае ядерного удара КНДР по Вашингтону пострадает почти миллион человек.

Лавров: США будто не рады, когда Пхеньян не запускает ракеты
Во время загрузки произошла ошибка.
24 ноября© Ньюстюб
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