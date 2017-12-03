Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР

Источник: AP 2017

По его словам, Москва осуждает проводимый Пхеньяном курс, однако «также мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег — те пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые станут первыми жертвами в случае развязывания войны».

Глава российской дипломатии посетовал на то, что Москва работала с Пхеньяном, однако Вашингтон внеочередными военными учениями близ границ КНДР будто «специально провоцировал Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации».

Ранее телевидение КНДР показало видео запуска новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян подчеркивает, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет почти вся территория США.