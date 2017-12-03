Врио омского губернатора Бурков уволил третьего министра
Руководитель Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об отставке министра экономики Омской области Оксаны Фадиной.
Руководитель Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об отставке министра экономики Омской области Оксаны Фадиной.
Последним днем работы в правительстве для избранного мэра Омска станет 7 декабря.
«Освободить министра экономики Омской области Фадину Оксану Николаевну от замещаемой государственной должности 7 декабря 2017 года в связи с удовлетворением ее письменного заявления об отставке», — сообщается в документе.
Уже на следующий день, 8 декабря, Оксана Фадина официально займет пост омского градоначальника — инаугурация состоится в Концертном зале. В этот же день Оксана Фадина должна вступить в «Единую Россию».
Отметим, что глава Минэкономики Оксана Фадина стала уже третьим министром, по тем или иным причинам, увольняющимся из омского правительства после назначения врио губернатора Александра Буркова. В ноябре пост министра экологии и природных ресурсов ради участия в конкурсе по выборам мэра оставил Александр Винокуров, а на минувшей неделе врио губернатора отправил в отставку главу Минпрома Александра Докучаева и его первого зама Михаила Дубровина. По словам Буркова, своей должностью Докучаев ответил за критическую ситуацию с «Омскоблавтотрансом».