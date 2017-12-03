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12:12 (мск), источник: СуперОмск

Врио омского губернатора Бурков уволил третьего министра

Руководитель Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об отставке министра экономики Омской области Оксаны Фадиной.

Последним днем работы в правительстве для избранного мэра Омска станет 7 декабря.

«Освободить министра экономики Омской области Фадину Оксану Николаевну от замещаемой государственной должности 7 декабря 2017 года в связи с удовлетворением ее письменного заявления об отставке», — сообщается в документе.

Уже на следующий день, 8 декабря, Оксана Фадина официально займет пост омского градоначальника — инаугурация состоится в Концертном зале. В этот же день Оксана Фадина должна вступить в «Единую Россию».

Отметим, что глава Минэкономики Оксана Фадина стала уже третьим министром, по тем или иным причинам, увольняющимся из омского правительства после назначения врио губернатора Александра Буркова. В ноябре пост министра экологии и природных ресурсов ради участия в конкурсе по выборам мэра оставил Александр Винокуров, а на минувшей неделе врио губернатора отправил в отставку главу Минпрома Александра Докучаева и его первого зама Михаила Дубровина. По словам Буркова, своей должностью Докучаев ответил за критическую ситуацию с «Омскоблавтотрансом».

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