Скончался Геннадий Бендицкий
Скончался известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий, передает Zakon.kz со ссылкой на источник.
Скончался известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий, передает Zakon.kz со ссылкой на источник.
Как рассказали коллеги Бендицкого, причиной стала продолжительная болезнь. Подробности станут известны после вскрытия.
Геннадий Бендицкий родился 3 декабря 1970 года. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби. много лет работал на телеканале КТК, затем в газете «Время». После ухода из печатного издания он стал сооснователем информационного ресурса Ratel.kz.
Информацию подтвердил бывший главный редактор «Времени» Вадим Борейко. Он уточнил, что Геннадий не дождался операции.