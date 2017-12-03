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10:54 (мск), источник: Zakon.kz

Скончался Геннадий Бендицкий

Скончался известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий, передает Zakon.kz со ссылкой на источник.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали коллеги Бендицкого, причиной стала продолжительная болезнь. Подробности станут известны после вскрытия.

Геннадий Бендицкий родился 3 декабря 1970 года. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби. много лет работал на телеканале КТК, затем в газете «Время». После ухода из печатного издания он стал сооснователем информационного ресурса Ratel.kz.

Информацию подтвердил бывший главный редактор «Времени» Вадим Борейко. Он уточнил, что Геннадий не дождался операции.

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