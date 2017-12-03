Скончался Геннадий Бендицкий

Геннадий Бендицкий родился 3 декабря 1970 года. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби. много лет работал на телеканале КТК, затем в газете «Время». После ухода из печатного издания он стал сооснователем информационного ресурса Ratel.kz.